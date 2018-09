Non ho molto da dire, ci sono momenti che vanno ricordati, impossibili da raccontare. 🌹 Emozione, adrenalina e soddisfazioni . Qui con semplicità e gioia! Voglio ringraziare @anna_molinari_blumarine e tutto il team di @blumarine per avermi vestita di passione realizzando questo abito solo per me, @chopard per avermi illuminata di eleganza, e @smashboxitaly con @lisa_brugin per avermi resa impeccabile . Il primo red carpet dicono non si dimentichi mai , è vero. @newcomgmt @chiamatelamimi sempre più in alto insieme . Grata di avervi nella mia vita ❤️ E tu, @federicapaola_muscella compagna di lavoro e di tutti i miei giorni . Niente .. solo felice ! Grazie anche a chi era lì regalandomi semplicemente un sorriso. #GDL#Venezia75#venicefilmfestival

A post shared by Giulia (@giuliadelellis103) on Sep 2, 2018 at 12:04pm PDT