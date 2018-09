Giulia De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea Damante VIDEO

Video Giulia De Lellis al Festival di Venezia parla di Andrea Damante

Giulia De Lellis ha replicato all’ultimo complimento di Andrea Damante. Al Festival di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet come testimonial Bluemarine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ringraziato il Deejay veronese. Solo qualche giorno fa, sempre in Laguna, Damante aveva definito l’ex fidanzata la più bella, quella in grado di catalizzare l’attenzione sul red carpet. Intervistata da Vanity Fair, l’esperta di tendenze ha ringraziato Andrea e incrociato le dita per il suo grande debutto. Giulietta ha infatti partecipato per la prima volta alla manifestazione cinematografica: un’emozione fortissima, come confessato dalla diretta interessata. Certo, le critiche non sono mancate, ma la De Lellis ha replicato a tono, mettendo a tacere ancora una volta tutti.

Perché Giulia De Lellis è al Festival del Cinema di Venezia

“Le critiche, nel bene e nel male, escono sempre fuori. Perché sono qui? Io sono una ragazza del popolo, che va al cinema, compro il biglietto per andare a vedere i film come tutti“, ha detto Giulia De Lellis in merito alla sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia 2018. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata invitata come testimonial di due brand: il già citato Bluemarine e Smashbox Cosmetics per il trucco.

Andrea e Giulia si sono lasciati definitivamente

Dopo averci riprovato qualche mese fa, complice una vacanza in Sardegna, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia. “Resta una persona importante per me, ma l’amore è finito”, ha assicurato la web influencer.