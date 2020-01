Giulia De Lellis derubata di tutto a Natale: “Costretta a tutelarmi”, lo sfogo

Giulia De Lellis derubata, brutta notizia a Natale: portato via tutto all’influencer

Non sono state vacanze natalizie serene per Giulia De Lellis: è stata derubata di tutto praticamente, almeno questo è trapelato dal suo sfogo su Instagram. Con dei video nelle stories, l’influencer ha raccontato cosa le è capitato in queste feste di Natale. Proprio il 25 dicembre pare sia avvenuto il fattaccio, ma lei ha deciso di raccontare tutto solo oggi sia perché non le è sembrato il caso nei giorni di festa sia perché ha deciso di condividere tutto per aiutare chi potrebbe trovarsi nella sua stessa situazione. Giulia ha esordito augurando buon anno ai suoi fan, dicendo che sicuramente tutti avranno trascorso delle feste migliori delle sue. Si è scusata per l’assenza sui social in questi giorni, cosa che infatti molti fan avevano notato. “Per concludere quest’anno, siamo stati derubati per l’ennesima volta”, ha detto Giulia De Lellis su Instagram.

Giulia De Lellis derubata di tutto a Natale: il racconto su Instagram

La giovane ha spiegato che preferisce condividere e raccontare solo le cose belle, ma stavolta ha deciso di fare uno strappo alla regola. Queste le sue parole: “Però adesso ve lo dico perché sono stata proprio di me…a, a questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. Mi hanno fatto veramente male. E poi perché volendo o no sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi, per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra”. A questo punto ha consigliato a tutti, ai poco seguiti e a chi ha tanti followers, di limitare i dettagli nei racconti su Instagram. “Sennò a questi pezzi di me…a gliela serviamo su un piatto d’argento. Vedrete da parte mia un po’ meno, anche se involontariamente qualcosa si vedrà. Dovrò stare un attimino più attenta, visto che sono stata veramente fregata pesantemente. Sono stata davvero di me…a”, ha aggiunto.

Giulia De Lellis contro chi l’ha derubata: “Depresso dimenticato dalla vita”

Nel racconto non è chiaro se Giulia sia stata derubata di tutto a casa a Lugano, dove convive con Andrea Iannone, oppure se le sono state sottratte le valigie. Lei ha proseguito così infatti: “Sono riuscita a fare Capodanno in maniera decente. Persino truccata, con dei trucchi. Il profumo! Vi giuro raga, sono rimasta in mutande. Avevo anche una valigia piena di scarpe… Sono riuscita a rendermi presentabile”. Ha quindi ringraziato chi l’ha aiutata a recuperare vestiti, trucchi e profumi. Ora sta un po’ meglio, ma non sono mancati gli insulti all’autore del furto: “Depresso, disperato, dimenticato dalla vita e dall’amore”, ha detto tra i tanti insulti.