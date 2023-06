Uomini e Donne, è addio tra Federico e Carola? Tina li smonta

Ennesima crisi nel mondo di Uomini e Donne. Uno dei tanti copioni già visti e rivisti che hanno scatenato le critiche degli affezionati al dating show di Maria De Filippi: Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono in crisi. Ma come? A Verissimo, quando sono stati ospiti di recente, l’intervista di coppia è stata tutta miele e zucchero. E adesso? E adesso siamo alle solite: “Siamo in un momento difficile, lo diciamo perché la nostra storia è nata in tv…” Etc etc. Come si diceva nulla di nuovo sotto il sole, con i piccioncini usciti dallo show che annunciano crisi con la formula “dico e non dico”. “Dico un po’, ma vogliamo privacy”. Roba da far ridere insomma. Se proprio vogliono privacy possono starsene zitti. E invece…

Tina Cipollari impalcabile su Federico e Carola

Chi ha stroncato i due con una battuta da grasse risate è stata la vulcanica Tina Cipollari, una che ben conosce le dinamiche sotterranee dello show. Sotto a un post pubblicato su Instagram da una pagina fan di Maria De Filippi in cui è stata annunciata la crisi di coppia, l’implacabile opinionista del programma ha scritto: “Ma davvero! Non me l’aspettavo! Che notizia!”. Insomma, un fiume di ironia condito da sarcasmo. Inutile dire che il commento ha fatto il pieno di like, dando ancor più spinta alle critiche indirizzate a Federico e Carola, e pure a UeD.

Sono ormai anni che una buona fetta di pubblico si infervora per come finiscono i Troni. E come finiscono? Spesso, dopo le pose di rito sui social, con tanto di amore sbandierato per qualche giorno, e dopo qualche ospitata tv, arriva l’annuncio che la storia non ha funzionato. Il sospetto, che a onor del vero è oramai quasi una certezza, è che molti che puntano a partecipare a Uomini e Donne siano poco interessati al fine ultimo dello show, ossia trovare l’anima gemella. Pare invece che siano più concentrati a fare incetta di followers e a gaudagnare visibilità.

Un consiglio per quei telespettatori che vanno su tutte le furie: è solo tv e tale deve essere valutata. Altrimenti detto, intrattenimento e bagatelle. Il vero miracolo è che a volte, dall’intrattenimento e dalle bagatelle, sono davvero sbocciati degli amori veri.