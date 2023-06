Uomini e Donne, Federico e Carola: è crisi. Parla lui

Poche ore fa Carola Carpanelli ha annunciato di essere in crisi con il fidanzato conosciuto a Uomini e Donne, Federico Nicotera. L’ex corteggiatrice ha diffuso la notizia pubblicando una storia Instagram, in cui scriveva di star attraversando un periodo difficile e in cui chiedeva ai fan di rispettare la loro privacy. Il comunicato ha, ovviamente, allarmato i numerosi fan della coppia, che vorrebbero sapere se si tratta solamente di un periodo di stallo o di una vera e propria rottura. A questo punto, ha deciso di intervenire anche Federico, che ha detto la sua pubblicando un video sui suoi social.

L’ex tronista ha confermato nuovamente la crisi, ribadendo di star attraverso un momento difficile. Dopodiché, si è rivolto direttamente ai fan suoi e di Carola. Federico ha spiegato che capisce la curiosità dei loro seguaci, i quali vorrebbero sapere più dettagli riguardo quello che sta succedendo tra i due, dopo averli seguiti per mesi all’interno di un programma televisivo. Nonostante ciò, però, ha fatto loro una richiesta, ovvero di comprendere questo loro momento e di rispettare la privacy che sceglieranno di mantenere, come l’assenza dai social. Ecco le sue parole:

Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia, con Carola stiamo attraversando un momento un po’ così. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo appunto, però, è un momento difficile, particolare quindi spero che capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto comunque che ci state vicini. Vi mando un bacio.

La notizia della crisi o della rottura tra Carola e Federico è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Fino a pochi giorni fa, i due si mostravano insieme e sembravano essere felici ed innamorati. I due, che hanno lasciato Uomini e Donne lo scorso marzo, sono andati subito a vivere insieme nella città di lui, Roma. Dunque, la coppia sembrava fare proprio sul serio, ma, ecco che pochi mesi dopo, la loro storia sta attraversando un’importante turbolenza.

I fan, ovviamente, sono molto dispiaciuti. Quella di Carola e Federico è una delle coppie più amate del dating show di Maria De Filippi degli ultimi anni, se non la più amata. I due sembravano aver fatto interessare di nuovo il pubblico al Trono Classico, che negli ultimi anni aveva perso molto interesse da parte degli spettatori. Ad ogni modo, nel caso i due dovessero definitivamente lasciarsi, andrebbero ad aggiungersi alle altre coppie dell’ultima stagione di UeD che sono scoppiate, come quella di Nicole e Carlo Alberto e di Luca e Alessandra. L’unica coppia che ancora resiste, per ora, è quella formata da Lavina e Alessio.