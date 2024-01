Uomini e Donne: due di picche di Ernesto, Vicinanza al ‘patibolo’

La puntata di Uomini e Donne del 25 gennaio 2024 inizia con l’uscita di Ernesto Russo, il quale dopo aver notato il distacco con Ida Platano ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. La tronista non lo ferma, anzi ammette che qualcosa effettivamente è cambiato. Prima di andare via, Ernesto saluta con affetto sia Ida che Mario. Non solo, viene fermato da Aurora Tropea, la quale gli fa sapere che più donne del parterre vorrebbero conoscerlo. Arriva, però, il due di picche da parte di Ernesto, che non prende in considerazione quanto detto e va via, con classe. Il pubblico è dispiaciuto di vederlo andare via, visto che si era ormai affezionato a lui.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Gemma Galgani torna al centro studio con Gabriella. Entrambe stanno conoscendo Orfeo e tra loro inizia un duro scontro. Alla fine esce fuori che il cavaliere vorrebbe uscire con Barbara De Santi, la quale però è un po’ spaventata dalla loro differenza d’età. La dama accetta di andare a mangiare qualcosa a cena con Orfeo, senza impegno. Dopo un momento di confusione, mette tutto al proprio posto Maria De Filippi. Attraverso la domanda della conduttrice, infatti, Orfeo chiude le conoscenze con Gabriella e Gemma.

La puntata va avanti con Sabrina, che siede al centro studio con Francesco. Sono usciti insieme e la serata per entrambi è andata benissimo. Si sono scambiati dei baci in hotel e quando ne parlano interviene Silvio. Quest’ultimo fa sapere di aver ricevuto dei messaggi da parte della dama e dichiara di non voler fare l’amante di nessuno. Sabrina scoppia a piangere e Maria cerca di prendere la situazione in mano. De Filippi crede che Silvio sia solo una persona ferita.

Francesco interviene, facendo notare che il comportamento del suo collega non è da persona matura. Alla fine, il blocco si conclude con Sabrina che balla con Francesco, felice di continuare la loro conoscenza.

Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza di nuovo contro tutti

Maria De Filippi si scaglia di nuovo contro Alessandro Vicinanza. Cristina Tenuta fa sapere di essere rimasta delusa dal comportamento del cavaliere, che improvvisamente ha perso interesse nei suoi confronti. Il suo atteggiamento, in effetti, lascia abbastanza perplessi. Ida Platano interviene e fa notare che Alessandro è una persona incoerente.

Tra loro scoppia uno scontro, mentre Cristina palesa il suo pensiero: crede che Vicinanza sia ancora innamorato di Ida. Il cavaliere nega e chiede alla tronista di fare il suo percorso, evitando di dire la sua sulle sue conoscenze. Secondo Renata, invece, ad Alessandro piacerebbe davvero Roberta Di Padua.

Si torna di nuovo indietro nel tempo e Vicinanza viene accusato di aver illuso la dama di Cassino. E di questo sembra esserne convinta anche Maria, la quale fa notare che in effetti le frasi e i gesti di Alessandro potrebbero aver portato Roberta a pensare di essere per lui una persona speciale. Lo stesso sarebbe accaduto con Cristina.

“Io adesso sto bene. Quando vado via sono serena, prima non lo ero più. Ora non gli credo più. Cambia, non si capisce cosa dice. Questo lo fa anche fuori, è difficile stargli dietro”

Così Roberta mette definitivamente un punto alla storia con Alessandro.