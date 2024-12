Uomini e Donne: Diego conquista Maria, triste realtà su Francesca

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede tra i protagonisti Diego, seduto di fronte a Sabrina e Cristina. Esce fuori che il cavaliere ha ricercato la seconda, dopo aver chiuso con la prima. Ancora una volta, Diego ha cercato un approccio fisico, senza ottenere il risultato sperato. In molti si chiedono, a questo punto, se il cavaliere stia cercando solo rapporti fisici. Cristina crede che sia un uomo spontaneo, ma poco coerente.

Sabrina, intanto, dice di aver chiuso definitivamente con Diego. Anche Cristina prende la stessa decisione. Quando Maria De Filippi gli chiede tra le due chi contatterà dopo la registrazione e lui fa il nome di Cristina. “Siamo usciti solo due volte, è normale che mi sei mancata poco. Chi è mancata di più? Cristina”, afferma il cavaliere. Maria ironizza ancora, divertita: “Anche questa è una bella soddisfazione”.

Grande flop per Francesca Sorrentino a UeD, la quale perde i suoi corteggiatori. Paolo ha scritto alla redazione, facendo sapere di non essere più disposto a far parte del programma solo per far continuare questo Trono, in quanto preferisce a questo punto dare priorità al suo lavoro. Il corteggiatore ha aggiunto di avere molte spese da sostenere. Dopo di che, Paolo non ha più risposto alla redazione. Con l’aiuto della redazione, Francesca ha avuto modo di parlarci. Il corteggiatore ha ammesso di essere troppo deluso, soprattutto dal fatto che lei abbia sminuito il loro bacio.

Durante questa conversazione, Paolo ha affermato che ci avrebbe pensato, se tornare oppure no. De Filippi oggi fa sapere che non è presente negli studi. Anche Francesco ha preso la stessa decisione. Per il pubblico, questo è sicuramente il momento più interessante del Trono della Sorrentino, che non ha mai preso una svolta decisiva e coinvolgente. Infatti, gli stessi corteggiatori sono scappati, in modo però poco carino.

Intanto, Francesco torna in studio. “Non voglio entrare nella tua vita privata, ma una spiegazione a lei va data”, tuona Maria. “Quando c’è una patologia ci sono dei momenti no. Il mio comportamento non è corretto a prescindere. Ho fatto preoccupare un bel po’ di persone, chiedo scusa”, spiega il corteggiatore. Francesca racconta che tutti si sono preoccupati, in quanto non rispondeva più al telefono, neanche alla redazione. Per questo, la tronista ha addirittura contattato il fratello per scoprire se fosse accaduto qualcosa.

“Soffre di una patologia, ha delle reazioni non controllate e preferisce restare lontani da tutti”, spiega De Filippi. Tina Cipollari e Gianni Sperti appaiono perplessi e non riescono a capire. Francesco, però, non vuole entrare nel dettaglio. Le anticipazioni segnalano che Francesca fa arrivare alla sua corte altri corteggiatori, per mandare avanti il suo Trono. La Sorrentino oggi precisa che Francesco avrebbe potuto contattare la redazione comunque per evitare che si preoccupassero.

La Sorrentino dichiara di trovare in Francesco il mancato interesse. Lui, invece, afferma di non avere più modi per riuscire a dimostrarle di essere interessato. Secondo Maria, in quanto è stato il fratello a parlare alla tronista e alla redazione di questa sua patologia, Francesco non aveva intenzione di dirlo, con la volontà di tenere tutto privato. Lui conferma. Alla fine, De Filippi propone a Francesca e al corteggiatore di parlare tra loro ballando insieme.

Uomini e Donne: Martina delusa, Alessio ritrova Francesca

La puntata di oggi inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, ovvero da Martina De Ioannon. Quest’ultima è ancora delusa da Gianmarco, il quale più volte l’ha attaccata accusandola di essere una persona frivola e propensa ad avere una relazione adolescenziale. Il corteggiatore dichiara che il suo è un atteggiamento provocatorio. A Gianmarco tocca poi vedere l’esterna che la tronista ha fatto con Ciro. Tra loro tutto sembra procedere nel migliore dei modi. In studio, Martina si emoziona quando sente Ciro dire di sentirla sua e attacca Gianmarco per gli attacchi che le ha fatto.

Il ‘rivale’ chiarisce che è un atteggiamento provocatorio per vedere come reagisce, ma i suoi non sono giudizi sul personale. Nella registrazione di ieri, secondo le anticipazioni, la De Ioannon ha ammesso di avere dei dubbi su Gianmarco.

Alessio torna al centro studio di fronte ad Agnese e Francesca. Il cavaliere vorrebbe riprendere la conoscenza con la seconda. A differenza di lui, Agnese crede di giocare a carte scoperte. Questo perché Alessio ha omette, ad esempio, di aver chiesto il numero ad altre dame. Intanto, Maria De Filippi fa sapere che Francesca ha iniziato a conoscere Marco, il cavaliere che Pili Stella aveva cercato di smascherare nei giorni scorsi. Alla fine, Francesca accetta di riprendere la conoscenza con Alessio, che continua a battibeccare con Agnese.