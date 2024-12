UeD anticipazioni: caos tra Over, Tina contro ex gieffino, Martina si sbilancia

Nel pomeriggio del 18 dicembre 2024, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, raccontano di assenze e grossi litigi nel Trono Over. Chiaramente ciò che più ha attirato l’attenzione è l’addio di Michele Longobardi, il quale è stato cacciato dal programma. Al contrario, Martina De Ioannon procede il suo percorso e sembra essersi sbilanciata.

Uomini e Donne anticipazioni: Diego e Claudia show

Dopo il caos legato a Michele Longobardi e al suo addio al programma, si è passati a Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Anche in questo caso, è scoppiata una bufera in studio. Nella registrazione di ieri, il cavaliere aveva lasciato furioso lo studio. Oggi è stato protagonista per un’ora intera al centro dello studio. Lei ha ribadito che non le dava dimostrazioni e che era addirittura pronta a uscire con lui dalla trasmissione. Dopo quanto accaduto ieri, tra le cose negative che lui le avrebbe detto, non ha più intenzione di farlo.

A un certo punto, Tavani si è alzato dalla sedia invitando Claudia a uscire insieme dal programma “quasi obbligato a farlo, quindi molto inutili”. Lei non ha accettato e si è arrabbiata molto. In seguito, hanno ballato più volte al centro studio e sono apparsi più sereni. La dama ha ammesso che la sua decisione di non accettare di uscire dal programma rappresenta una ripicca.

Sabrina, invece, sta continuando la sua nuova conoscenza, ma il cavaliere è apparso indeciso se procedere oppure no. Per Fabio è scesa una nuova dama e anche Gemma Galgani ha accolto due nuovi cavalieri. C’è stata, inoltre, una “grossa lite” tra Francesca e Alessio del Trono Over. Barbara De Santi non era presente nella registrazione di oggi. Già qualche settimana fa, la dama si era assentata, probabilmente per motivi personali. Margherita, invece, non fa più parte del parterre.

Anticipazioni UeD: Martina lontana da Gianmarco e vicina da Ciro

Spazio per Martina De Ioannon, che anche oggi è stata protagonista sia della puntata andata in onda che della nuova registrazione. Le anticipazioni segnalano che ha fatto un’esterna con Gianmarco, durante la quale l’ha visto freddo e distaccato. La tronista oggi ha ribadito di non sentire ancora la chimica con lui. Al contrario, il corteggiatore sì. C’è stata molta tensione tra loro e più volte lei ha preferito ballare con Ciro. Solo in due casi, Martina ha ballato con Gianmarco, ovvero quando Maria De Filippi ha detto a quest’ultimo di darsi una mossa.

Le anticipazioni di UeD fanno sapere che “Martina e Ciro erano veramente molto molto vicini e sciolti”. Un dettaglio che non è sfuggito alla De Ioannon è che Gianmarco è andato via dall’esterna dieci minuti prima e questo l’ha infastidita. La tronista oggi in studio ha confessato di aver iniziato ad avere dei dubbi sul corteggiatore.

Francesca Sorrentino, invece, ha fatto tre esterne. In una di queste è andata a riprendere il suo corteggiatore Gianmarco, con cui ha discusso in studio. Non solo, Francesca è uscita con Gianluca Costantino, ex gieffino che era sceso per lei già a inizio stagione. Tina Cipollari ha litigato in modo abbastanza forte con quest’ultimo, a cui ha consigliato: “Denuncia chi ti ha fatto il corso di recitazione”. L’opinionista ritiene che Gianluca sia una persona falsa.