Uomini e Donne di sera: parla la Mennoia che poi torna sull’operazione

Uomini e Donne di sera: le parole di Raffaella Mennoia. L’autrice poi torna a parlare dell’operazione subita: “Primo e ultimo messaggio serio che faccio”

Negli scorsi giorni è trapelata la news che ha parlato di puntate extra di Uomini e Donne in onda la sera. Oggi, Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, attraverso un post su Instagram, conferma ulteriormente la notizia. “Scegli un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno nella vita… Stiamo preparando il serale di Uomini e Donne“, ha scritto Raffaella. Come riportato dal blog DavideMaggio.it prima di Capodanno, i protagonisti saranno alcuni tra li attuali tronisti che per l’occasione faranno la scelta. Al timone di queste puntate non ci sarà Maria De Filippi, sostituita, secondo i rumors, da due ‘narratrici’: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Tornando alla Mennoia, sempre nella giornata odierna, è tornata a parlare dell’intervento subito nel 2018.

“Buongiorno, questo è il primo messaggio serio che faccio da quando ho Instagram, e credo che sarà anche l’ultimo. Volevo ringraziarvi veramente. Mi avete riempito di affetto e di messaggi di coraggio e forza”, confessa la Mennoia filmandosi in diverse Stories. L’autrice, seppur non nomina l’operazione a cui si è sottoposta nel 2018 (resa nota soltanto pochi giorni fa, qui i dettagli), pare che alluda proprio a quella e al periodo delicato che ha attraversato. Inoltre aggiunge di essersi ricreduta su Instagram, rivelando che inizialmente era molto scettica nei confronti del calore mostrato da persone che non ha mai né visto né conosciuto. Eppure, in seguito, le cose sono andate diversamente: “Ho ricevuto messaggi da sconosciuti che mi sono arrivati più dritti al cuore rispetto a tante persone che mi sono vicine nel quotidiano”. Raffaella puntualizza che il riferimento non è ai familiari, al compagno di vita e ad altri stretti affetti, ma a quei conoscenti che spesso incontra. “Non avrei altre parole per ringraziarvi se non quelle che sto usando”, ha concluso.

Uomini e Donne di sera: presenti anche Anahi Rica e Valeria Marini

Per quel che riguarda il serale di Uomini e Donne, oltre a Giulia e Gemma, dovrebbero esserci anche Valeria Marini, che accoglierà i tronisti nella villa per la festa della scelta, e Anahi Ricca, che giudicherà gli outfit dei ragazzi.