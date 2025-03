Uomini e Donne: De Filippi toppa con un altro flop, volano parole forti

La nuova esterna di Gemma Galgani con Orlando dà inizio alla nuova puntata di Uomini e Donne. I due sono apparsi molto vicini, ma non è ancora scattato il bacio. Tina Cipollari da sempre attacca il cavaliere perché ancora non è scattato il bacio e oggi in studio ribadisce i suoi sospetti. Orlando, però, prima vorrebbe fare i complimenti a Gianni Sperti e Giuseppe per la gara di ballo, che lui ha seguito da dietro le quinte.

Il cavaliere si riferisce al momento andato in onda con la puntata di ieri. Orlando si avvicina a Giuseppe sorprendendo tutti quando termina la sua frase: “Vorrei farti i complimenti… per la figura di m***a che hai fatto”. Grandi risate nello studio, in particolare quelle di Sperti. Tutti scoppiano a ridere, tranne Giuseppe. Dopo di che, Tina si scaglia contro Orlando. Maria De Filippi non ci sta e difende il cavaliere, ma commette un errore.

Infatti, la Cipollari ci ha visto lungo. Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che arriva una pesante segnalazione su Orlando, il quale è costretto a lasciare il programma. Intanto, in attesa di assistere a questo momento nelle prossime puntate, per Gemma oggi la situazione si complica. Esce fuori che Lucia vorrebbe conoscere Orlando, tanto che gli ha portato il caffè in camerino poco prima. La Galgani crede che ci sia qualcosa che non va. Questo perché Lucia, durante la sua sfilata, aveva fatto una parodia di Tina con la mummia, che per l’opinionista ha sempre rappresentato Gemma.

Intervengono prima Giuseppe e poi Giovanni, che consigliano alla Galgani di mettere fine a questa conoscenza. Gianni, invece, crede che questi cavalieri siano invidiosi della simpatia che genera Orlando. E anche lui ha visto proprio male. “Io da esterno vedo che la prende in giro”, tuona Giovanni dal parterre, vedendoci lungo. Intanto, Orlando afferma di voler ballare con Lucia, ma vuole andare a fondo nella conoscenza con Gemma.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri tra Francesca e Cristina

La puntata va avanti con Giovanni e Francesca. Scoppia una lite tra quest’ultima e Agnese. Ciò accade quando esce fuori che la seconda ha chiesto il numero a Giovanni. “Neanche saluti fuori. Bulletta”, così Agnese attacca Francesca, che replica con “Maestrina del cavolo”. Sperti ritiene che Francesca dovrebbe prendersela con Giovanni anziché con l’altra dama. Invece, Tina crede che Agnese non sia chiara. “Esci, non dare lezioni di vita”, tuona intanto Francesca. Agnese crede di essere stata sincera e onesta dicendo di avere una curiosità su Giovanni.

Alla fine, il cavaliere decide di chiudere ancora prima di iniziare con Agnese. Intanto, Tina entra ed esce dallo studio insospettendo Maria De Filippi. L’opinionista viene seguita dalle telecamere dietro le quinte, dove viene beccata con un secchio d’acqua, che vorrebbe usare per fare il bagno a Gemma. Infatti, la Cipollari tenta di raggiungerla, mentre la Galgani corre a sedersi tra gli spettatori. La dama torinese deve anche recarsi nella postazione delle corteggiatrici per salvarsi dal gavettone.

Tocca poi a Gianmarco Steri stare al centro studio. Maria dà subito la parola a Francesca, la quale è curiosa perché dopo il bacio lui non l’ha più portata in esterna. Il tronista si reca da lei dietro le quinte dopo un tentennamento iniziale. Gianmarco trova tutto esagerato e fa notare che deve portare avanti il suo percorso, conoscendo anche altre persone.

Alla fine, Steri convince Francesca a tornare in studio. Qui va in onda il momento in cui, dopo la precedente registrazione, il tronista ha raggiunto Cristina in camerino. Gianmarco ha cercato di chiarire con la corteggiatrice. Dopo il chiarimento, i due sono apparsi complici e molto vicini.