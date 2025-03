Uomini e Donne anticipazioni, caos: chi si allea e chi è costretto ad andare via

È scoppiato il caos nella nuova registrazione di Uomini e Donne dell’11 marzo 2025. Tina Cipollari ha dato una mano a Gemma Galgani a smascherare Orlando, con una pesante segnalazione. Non è finita qui, sono nate nuove tensioni tra Giuseppe e Gianni Sperti, mentre Sabrina ha voltato pagina con un cavaliere che ha appena fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni, riportate da Lollo Magazine, segnalano inoltre novità su Gianmarco Steri e altri volti del Trono Over, tra forti discussioni e parole pesanti.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Tina inchiodano Orlando, altre liti

Nella nuova registrazione, Gemma ha avuto un pesante scontro con Orlando e l’ha poi eliminato. Secondo quanto è uscito fuori oggi in studio, pare che lui non fosse realmente interessato alla Galgani. Da subito, Tina Cipollari ha messo in dubbio le intenzioni del cavaliere. Dopo averlo attaccato nella registrazione di ieri, ecco che l’opinionista oggi ha portato con sé una segnalazione, secondo la quale lui sarebbe fidanzato con una donna russa da vent’anni circa. Orlando avrebbe cercato di restare nel programma, per conoscere un’altra dama, “ma è stato invitato a lasciare lo studio”.

Il pubblico ha visto per la prima volta Gianni e Giuseppe sfidarsi, ballando al centro studio, nella puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi. Nella nuova registrazione, i due si sono nuovamente affrontati, questa volta con una gara di ballo su dei cubi. Giuseppe ha ribadito di sentirsi un ballerino più bravo di Sperti. Intanto, il cavaliere sta conoscendo con un’altra dama. Entrambi sono stati attaccati dai due opinionisti.

La dama si è detta certa del fatto che Tina la attacchi in quanto gelosa di lei e perché vorrebbe essere al suo posto nella conoscenza con Giuseppe. Tra la Cipollari e questa donna, della quale non è stato svelato il nome, è scoppiata una forte lite, durante la quale se ne sarebbero dette “di ogni”. Sabrina pare stia voltando pagina, intanto. Infatti, sta uscendo con un altro cavaliere, Sebastiano. Quest’ultimo aveva già partecipato al programma nel 2018.

Giuseppe si è intromesso nel loro confronto, facendo un giro di parole, con le quali le avrebbe fatto pesanti accuse. Nel frattempo, Alessio Pili Stella sta continuando a conoscere Luana, ma proprio ieri ha deciso di iniziare una conoscenza anche con Valentina. Quest’ultima, però, vorrebbe che il cavaliere si chiarisse con l’altra dama. Sono nate delle discussioni durante questo blocco, con Alessio che ha ammesso di non provare una grande attrazione per Luana.

Ora Valentina si è detta intenzionata a valutare bene la situazione. Al centro studio sono finiti anche Morena, Damiano e Gloria Nicoletti. Tra i primi due è scoppiato un litigio. Il cavaliere, però, ha fatto notare si essere molto attratto da Morena. Gloria si è addirittura alzata e ha sbottato contro Damiano, consigliandoli di chiarirsi le idee.

Uomini e Donne, Gianmarco caos: primo bacio e parole forti

Gianmarco Steri ha portato in esterna, di nuovo, Nadia e Cristina. Con quest’ultima è arrivato il bacio. Francesca non ha reagito bene e ha lasciato lo studio, seguita dal tronista. Invece, con Nadia, Gianmarco ha avuto una discussione ieri in camerino, con lui che è andato via e lei che è scoppiata a piangere. La corteggiatrice è stata fermata da Gianni, in quanto voleva andare via, ricordandole che ha riservato “parole forti contro il tronista”.