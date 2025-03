Uomini e Donne, De Filippi lancia la pietra e Tina smaschera: assist top

Si inizia nella puntata di oggi di Uomini e Donne con Giuseppe e Sabrina. Lui si avvicina a lei per un confronto faccia a faccia, convinto di portarla a riflettere con il suo fascino. Tina Cipollari prende in giro il cavaliere, facendogli notare che crede probabilmente di essere Richard Gere. L’opinionista pensa che quella di Giuseppe sia solo una tattica per continuare a manipolarla e averla ferma lì solo per lui. Isabella interviene e dice di essere vera che Sabrina stia solo spaventando il cavaliere.

“Ma scusa tu vuoi ancora uscire con Giuseppe?”, chiede perplessa Maria De Filippi, vendendola dare consigli all’altra dama su come dovrebbe comportarsi con Giuseppe. Lei dice di sì e la conduttrice non si ferma, tanto che le chiede se le piace il cavaliere. Isabella conferma anche questo e si dice dispiaciuta del fatto che l’uomo venga continuamente attaccato. Probabilmente la dama si è persa qualche pezzo. Isabella crede che Giuseppe sia un uomo di altri tempi, in quanto vive al Sud. Un discorso alquanto strano che non ha molto senso e che provoca la furia di Tina.

Perché Sabrina dovrebbe restarsene ferma in questa conoscenza mentre lui continua a uscire con altre donne? Questa la domanda che bisognerebbe porre a Isabella. Secondo quest’ultima, Sabrina dovrebbe adeguare il suo carattere solo alle esigenze di Giuseppe. Un discorso, questo, dal quale secondo il pubblico non bisognerebbe prendere proprio esempio. Arriva il momento poi di Gemma Galgani, che continua a conoscere Orlando. Le recenti anticipazioni di Uomini e Donne segnalano l’uscita di scena di Orlando, che dopo una pesante segnalazione è costretto ad andare via.

In attesa di assistere a questo momento, il pubblico oggi assiste alla nuova esterna dei due, tra arrampicate e percorsi nel bosco. Oggi in studio, Orlando dà un bacio a stampo a Gemma, in quanto sa che Tina lo attacca perché ancora non ha voluto baciare la dama. Maria De Filippi sprona il cavaliere a dire se c’è un’altra dama che gli potrebbe interessare, regalando all’opinionista un altro assist. Lui fa il nome di Arianna, ma dice che prima vorrebbe conoscere Gemma, come se sapesse già che in un futuro potrebbe vedere altre persone. Tina si scaglia contro Orlando, annientandolo. E ha ragione, come rivela la segnalazione che esce fuori nelle prossime puntate.

“Tu sei qui per avere visibilità. O ha un’amica o un’amante fuori… fa troppo il gallettino. Oltre ste pagliacciate che hai fatto con Gemma? Maria ma perché deve passartela liscia anche oggi”, tuona la Cipollari. E Gemma in tutto questo? La storica dama appare confusa, ma ride di voler credere a Orlando, in quanto sta bene con lui. La Galgani qualche dubbio sembra averlo, sebbene lo giustifichi dicendo che lui ha bisogno di tempo prima di lasciarsi andare.

Tina crede che dopo tutte queste uscite, Orlando avrebbe dovuto baciare Gemma se fosse stato davvero attratto e interessato.

Uomini e Donne: Gianmarco, il confronto acceso con Francesca

La puntata va avanti con Gianmarco Steri, che vuole un confronto al centro studio con Francesca. Quest’ultima, nella precedente registrazione, è andata via, in quanto si è sentita presa in giro. La corteggiatrice è rimasta delusa dal fatto che il tronista non l’ha più riportata in esterna dopo averla baciata. Gianmarco trova, però, che Francesca abbia esagerato e abbia tentato di crearsi un personaggio.

“Ma cosa significa non crearti aspettative? Cosa ci sto a fare qui? Non è che io mi aspetto chissà che cosa. Anche tu avresti fatto la stessa cosa. Io ho una dignità, se una cosa non mi sta bene te lo dico”, tuona la corteggiatrice. Il pubblico è diviso. C’è chi crede che Francesca abbia avuto tutte le ragioni per avere questa reazione, mentre dall’altra parte c’è chi la accusa come Gianmarco di aver esagerato.

Intanto, le anticipazioni delle recenti registrazioni segnalano ancora problemi tra Steri e la corteggiatrice. Intanto, Gianmarco ha portato in esterna Nadia. I due hanno espresso commenti negativi su Francesca, la quale oggi scoppia a piangere. “Piango perché mi sento stupida io”, dichiara la corteggiatrice.