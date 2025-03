Uomini e Donne anticipazioni: Ciro-Gianmarco incontro, Martina punta

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne con la registrazione di oggi, 18 marzo 2025. Maria De Filippi ha riaccolto in studio vari ex partecipanti, del Trono Over e del Trono Classico. È arrivata anche una proposta di matrimonio. Ma ad attirare l’attenzione sono stati Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, i quali hanno così rivisto Gianmarco Steri ora nelle vesti di tronista.

Uomini e Donne registrazione 17 marzo 2025: la proposta di matrimonio

Partendo dal Trono Over, come riporta Lollo Magazine, Margherita continua a uscire con Pierpaolo. Non si sa, però, se la loro conoscenza andrà avanti, in quanto il cavaliere ha ammesso nella registrazione di oggi di sentirsi oppresso. Le dame sono, intanto, tornate sulla passerella per una nuova sfilata. Spazio ai ritorni del Trono Over, con Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, che ormai da diverso tempo hanno una relazione, hanno raccontato che tutto va per il meglio.

Ospiti in studio anche Asmaa e Cristiano, i quali stanno aspettando un figlio. L’ex cavaliere ha sorpreso tutti facendo entrare in studio due striscioni, con cui ha chiesto alla sua dolce metà di diventare sua moglie. Nel frattempo, Alessio Pili Stella, tra i protagonisti anche della puntata andata in onda oggi, sta continuando la sua conoscenza con Valentina.

Anticipazioni Uomini e Donne: Martina e Ciro rivedono Gianmarco

Dopo il mistero nato ieri sulla presenza di Gianmarco Steri, oggi è sicuramente stato presente in studio. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il tronista ha avuto modo di rivedere Martina e Ciro, come ospiti. La coppia ha raccontato che fuori tutto sta procedendo per il meglio e che ormai la convivenza è iniziata da qualche mese. La De Ioannon ha giustamente salutato Gianmarco, il quale si è alzato per fare lo stesso con Ciro.

Solimeno, però, avrebbe preferito dare solo la mano a Steri, lasciando l’amaro in bocca a vari spettatori presenti in studio. Nel frattempo, Gianmarco va avanti con il suo percorso e Maria De Filippi ha mostrato il momento in cui, nei giorni scorsi, ha discusso con Francesca. Lui ha ammesso di non volerla perdere, chiedendole di tornare in studio perché stanno costruendo qualcosa. Cristina non ha reagito bene, tanto che ha lasciato lo studio.

Gianmarco non sapeva come agire e alla fine ha deciso di seguirla. La corteggiatrice, però, pare non abbia voluto avere un confronto con lui, chiudendosi in camerino. Pertanto, Steri è rientrato da solo. Sembra che proprio Cristina abbia attirato l’attenzione di Martina. Secondo quanto riporta Gemma Palagi su Instagram, De Filippi avrebbe chiesto a Ciro chi sceglierebbe tra le corteggiatrici di Gianmarco. Solimeno avrebbe preferito non rispondere. A farlo ci avrebbe pensato la De Ioannon, la quale si sarebbe detta certa che lui avrebbe scelto Cristina.