Uomini e Donne, “meccanismo pericoloso” in studio: le accuse sono pesanti

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia tra le tensioni con Sabrina e Giuseppe. La dama sta ancora al centro studio di fronte al discusso cavaliere. Maria De Filippi manda in onda una clip che ritrae Tina Cipollari, che dopo la precedente registrazione, che si reca nel camerino di Sabrina per assicurarsi che abbia davvero bloccato dappertutto, sul cellulare, Giuseppe. L’opinionista chiede alla dama di non cedere più con il cavaliere, il quale ormai sta facendo solo una brutta figura in studio.

Giuseppe appare sicuro di sé in tutto. Tina non riesce a comprendere come mai il cavaliere sia così convinto di essere affascinante. Dopo la passata registrazione, si era recato da Sabrina, mettendole la mano sul suo cuore, per convincerla a cedere di nuovo. Giuseppe appare geloso, ma lui allo stesso tempo può uscire con vuole. “Tu meriti un uomo così?”, chiede la Cipollari rivolgendosi alla dama. Sabrina ammette di essersi innamorata, ma di aver deciso ormai di voltare pagina.

Giuseppe a Uomini e Donne continua ad apparire come un manipolatore seriale, di quelli che riescono a influenzare la donna che hanno di fronte sfruttando i suoi sentimenti. A riportare il pensiero di tantissimi telespettatori è Agnese: “Il tuo è un meccanismo pericoloso. Vuoi Sabrina lì ferma, mentre tu fai i tuoi comodi”. Intanto, Sabrina si dà da fare e cerca di voltare pagina, uscendo con Maurizio. In studio, si ritrova addirittura a discutere con Isabella, la quale sta conoscendo Giuseppe e la invita a farsi da parte in modo abbastanza presuntuoso. Viva la solidarietà femminile.

Maurizio arriva in studio e spiega che Sabrina è una “persona molto fragile”. Non solo, il cavaliere appare un po’ distaccato, in quanto sente che non ci sia sintonia, probabilmente perché lei è ancora legata a Giuseppe. Tina consiglia a Maurizio di continuare la conoscenza e di dare del tempo alla dama. Alla fine, i due chiudono e Sabrina chiede ad Alessio di ricominciare a vedersi, ricevendo però il due di picche. Intanto, Lucia decide di chiudere con Giuseppe, convinta che non sia ancora convinto.

Ma a stupire oggi non è più il cavaliere, bensì le donne che lo sostengono, come Isabella. Anche Sabrina finisce tra le polemiche, in quanto non trova il coraggio di voltare pagina.

Uomini e Donne: Alessio Pili Stella di nuovo nella bufera

Non finisce qui. Anche Alessio Pili Stella oggi a Uomini e Donne genera molte critiche. Il cavaliere ha deciso di togliere l’esclusiva con Luana. Il pubblico trova pessimo il suo comportamento, tanto che c’è chi lo accusa di aver fatto questo passo in passato solo per andare oltre con la dama. Un’accusa pesante, che però arriva da molti telespettatori. Anche in questo caso, il pubblico ritiene che sia in atto un meccanismo che non dà un buon esempio a nessuno.

“Non lo sento ancora quello stravolgimento. Mi piaci tanto e non vorrei chiudere. Finché non trovo quella che cosa che cerco continuo a conoscere altre donne”, così Pili Stella spiega la sua posizione. Il cavaliere dice poi di essere interessato a Valentina, una nuova dama. “Tutto quello che stai dicendo adesso non corrisponde a quello che dici fuori. In questo momento non sei sincero”, tuona intanto Luana.

“Lui ha finto di darti l’esclusiva per arrivare dove voleva, poi non gli sei piaciuta. L’ha sempre fatto, non è una novità e io non mi meraviglio”, così Gianni Sperti demolisce Pili Stella, tra gli applausi. Alla fine, Luana torna a sedere al suo posto furiosa, mentre Valentina dà il due di picche ad Alessio e poi anche a Giuseppe.