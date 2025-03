Uomini e Donne anticipazioni: ritorno dopo addio, strano mistero su Steri

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, svolta il 17 marzo 2025, sono stati al centro della scena i protagonisti del Trono Over. Gemma Galgani è tornata a creare i colpi di scena, con un ritorno che ha generato polemiche. Nuova sfida tra Gianni Sperti e Giuseppe, mentre qualcun altro ha chiuso una conoscenza. Per quanto riguarda, Gianmarco Steri, si è appena acceso un mistero sui social network, che riguarda la sua presenza in studio.

Uomini e Donne registrazione: Gemma fa la scelta giusta

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, oggi in studio c’è stato un blocco riservato a Gemma Galgani, con tanto di polemiche. Per lei è tornato Orlando, che era stato invitato a lasciare il programma dopo una pesante segnalazione. Il cavaliere ha chiesto alla storica dama torinese, nonostante tutto, di ricominciare la loro conoscenza. L’uomo ha raccontato, per circa mezz’ora, la sua versione dei fatti, tentando di trovare una giustificazione.

Alla fine, però, nessuno in studio ha creduto alle parole di Orlando, il quale ha dovuto nuovamente lasciare il programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne, segnalano anche una nuova sfida tra Gianni Sperti e Giuseppe, che si sono affrontati in una gara di ballo, coinvolgendo Sabrina. Dopo di che, sono finiti al centro studio Alessio Pili Stella e Valentina. I due hanno raccontato la loro uscita e hanno deciso di continuare la conoscenza. Invece, con Luna, Alessio ha preferito chiudere.

Anticipazioni Uomini e Donne: il mistero su Gianmarco Steri

Per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari è uscita con Cosimo e sono pronti a raggiungere la Spagna, per il loro viaggio a Madrid. Per questo, hanno frequentato delle lezioni di flamenco. Maria De Filippi, dopo aver fatto entrare in studio Alessia di Amici 24, ha invitato questa volta il professionista Umberto. Lollo Magazine su Gianmarco Steri, invece, racconta che non era presente in studio e che del suo Trono se ne parlerà domani. Ma spuntano delle anticipazioni che dicono il contrario.

Infatti, Gemma Palagi, seguita su Instagram per i suoi aggiornamenti e opinioni sul dating show di Canale 5, ha riportato tutt’altra versione. Ringraziando chi le ha riportato queste anticipazioni, ha svelato che Gianmarco avrebbe preso parte a questa registrazione, dopo aver raggiunto Francesca dietro le quinte settimana scorsa. La corteggiatrice non ha avuto un confronto con il tronista, tanto che è andata via.

Il giorno dopo si sono visti, in quanto Steri ha deciso di raggiungerla anche in aeroporto, provando a chiarire. Lei, però, l’ha lasciato sulle spine, dicendo che non sapeva se sarebbe tornata. Alla fine, si sono anche abbracciati. Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, Francesca pare sia tornata in studio, dicendo di essersi sentita messa da parte. Gianmarco avrebbe ammesso di esserci rimasto male, ma poi hanno chiarito.

Non si sa se Steri abbia fatto altre esterne e per lui sarebbero scese altre corteggiatrici. Anche Cristina e Nadia avrebbero preso parte alla registrazione, su richiesta della De Filippi per far vedere loro quanto accaduto con Francesca. Intanto, il simpatico amico di Gianmarco, Enzacchione, su Instagram sembra confermare queste anticipazioni. Il ragazzo, che ha conquistato la redazione e la conduttrice, ha condiviso una Storia con la locandina del film con Tom Cruise Barry Seal – Una storia americana.

“Immagine esclusiva di GM Steri che corre in aeroporto da Francesca”, ha scritto. Lorenzo Pugnaloni, che riporta le anticipazioni su Lollo Magazine, è sicuro che in realtà oggi Steri non sia neppure entrare in studio:

“Le anticipazioni su Gianmarco che mi avete girato non sono assolutamente avvenute oggi. Non vi sto dicendo che non siano vere ma non sono contenuto andato in onda oggi, in quanto lui non era presente. Se vi dico una cosa è quella, segnatevi questa storia screenshottatela e ci risentiamo quando andrà in onda questa registrazione. È probabile che qualcuno di vicino a lui si sia fatto sfuggire queste cose, se domani accadranno è appunto perché qualcuno ha spifferato. Se neanche domani accadranno, significa che sono pura invenzione. Penso che fino a qui ci arriviate senza che vi faccia disegnini”

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire come stanno davvero le cose.