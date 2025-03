Uomini e Donne anticipazioni: arriva Alessia di Amici, pesante lite

Nuova registrazione di Uomini e Donne con nuovi colpi di scena. Mentre Gianmarco Steri va avanti con il suo percorso, Maria De Filippi ha invitato in studio Alessia Pecchia, la ballerina di Amici 24. Tina Cipollari ha messo in atto nuovi show che l’ha vista protagonista con Gemma Galgani, che intanto continua a conoscere Orlando. Secondo quanto riporta Lollo Magazine, è stata notata l’assenza di Giulia Vacca nel parterre delle dame, le quali si sono di nuovo sfidate in una sfilata.

Anticipazioni Uomini e Donne: in studio Alessi Pecchia, Tina scatenata

Tina Cipollari torna ad attaccare Gemma Galgani in queste nuove puntate. Nella registrazione di oggi, si è lasciata probabilmente ispirare dalla puntata appena andata in onda e ha spruzzato acqua sulla dama torinese con una pistola giocattolo ad acqua. Non solo, Tina ha anche tirato un altro gavettone alla povera Gemma. Durante questa fase della registrazione, Gemma ha cercato di evitare l’opinionista inserendosi tra gli spettatori presenti in studio.

Ma non è stato questo l’unico momento che ha visto protagonista la Cipollari. Infatti, l’opinionista ha litigato “pesantemente” con Agnese. Le dame si sono sfidate in una nuova sfilata, che è stata vinta di nuovo da Sabrina Zago. Gemma sta continuando a conoscere Orlando, ma ancora non è scattato il bacio. Sono nate delle polemiche in studio quando è uscito fuori che un’altra dama ha portato a Orlando un caffè, stamattina, in camerino.

Come accaduto nella precedente registrazione di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Giuseppe si sono di nuovo sfidati con la bachata. Ed è stato in questo momento che De Filippi ha chiesto ad Alessia Pecchia di Amici 24 di entrare in studio. La ballerina di latino americano, seguita da Alessandra Celentano e già al Serale, si è esibita con entrambi.

Uomini e Donne nuova registrazione: la preferenza di Gianmarco

Per quanto riguarda il Trono Classico, Tina ha portato in esterna Cosimo, il quale l’ha invitata a raggiungerlo in Puglia. In studio hanno ballato e l’opinionista si è scatenata. Gianmarco Steri, dopo il bacio dato a Francesca, non l’ha portata in esterna. Lei si è detta delusa da questo, ma il tronista le ha fatto notare che ha chiesto di lei ogni giorni alla redazione, al contrario suo. Francesca ha poi lasciato lo studio e lui l’ha seguita.

Intanto, Gianmarco è apparso sempre più vicino a Cristina, che ha raggiunto in camerino dopo la passata registrazione. Tra loro c’è stata una discussione, ma anche un chiarimento, durante il quale ci sono stati degli abbracci. La corteggiatrice ci ha tenuto a scusarsi con Steri per la distanza che mette, spiegando che non si fida degli uomini a causa di alcuni eventi del passato.

Il tronista ha portato in esterna Nadia, la quale gli ha letto un articolo da lei scritto sul suo conto. Gianmarco ha ammesso di vederla distante e senza reazioni. Non solo, le ha fatto presente che è indietro nella loro conoscenza rispetto alle altre due corteggiatrici. Nadia ne è consapevole. Steri ha poi affermato che, al momento, la sua preferenza a livello estetico è Cristina, con cui ha deciso anche di ballare oggi in studio. Francesca non ha reagito bene ed è andata via. Gianmarco avrebbe voluto raggiungerla, ma ha preferito non farlo in quanto non ha intenzione di rincorrere nessuna di loro.