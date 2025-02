Uomini e Donne anticipazioni: Trono Over, esterna “al bacio” per Gianmarco

Anche oggi, martedì 25 febbraio, è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne alla quale i telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità di assistere nel corso delle prossime settimane. Come di consueto quindi, poco fa l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato nelle sue Instagram stories le relative anticipazioni, rendendo noti ai suoi numerosi followers i principali avvenimenti e momenti salienti della puntata registrata nelle ultime ore del noto dating show di Maria De Filippi.

Novità per il trono di Gianmarco

Ebbene sì, come recita il titolo, nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, ci sono state novità importanti per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri: l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, rimasto nel programma dopo non essere stato scelto dalla tronista, ha infatti deciso di dare una sforbiciata al numero delle sue corteggiatrici e, stando a quanto affermato da Pugnaloni, ha eliminato dai giochi proprio Liane. Il motivo? “Gli piace solo esteticamente ma la vede ‘bloccata’“, sono state le parole dell’esperto di gossip in merito.

Ma non è finita qui perché questa, per il tronista, è stata una puntata importante, dal momento che è anche stato protagonista di un appuntamento finito decisamente bene: “Ha portato in esterna Francesca e si sono baciati“, ha infatti affermato Pugnaloni. Per finire, Gianmarco è anche stato attaccato da un’altra delle sue corteggiatrici, ovvero Cristina, ma il motivo preciso, al momento, non è stato chiarito. “Gianmarco dice che la vede falsa“, è stata l’unica informazione che ha aggiunto l’esperto di gossip sulla questione .

Cos’è successo nel Trono Over

Parlando invece del Trono Over, anche in questo caso ci sono state parecchie novità. Prima di tutto, Sabrina e Giuseppe sono finalmente riusciti a prendere una decisione sul loro futuro e hanno quindi optato per mettere fine alla loro conoscenza: “Sabrina e Giuseppe hanno messo un punto, chiusura definitiva. Lui non vuole darle l’esclusiva […]“.

Passando poi al trono di Gemma, tra lei e il cavaliere Orlando è stata organizzata un’esterna. Stando alle dichiarazioni di Pugnaloni sembra essere stato un appuntamento andato bene, anche se non ci sono stati risvolti molto interessanti: “Lui molto simpatico ma non è accaduto nulla di che”. Insomma, tra i due sembra non essere scattata per niente la scintilla e ciò che hanno fatto è stato semplicemente condividere una cena. Proprio per questo motivo, il cavaliere “è stato accusato di non avere interesse nei confronti della dama“.

Quindi, parlando di Diego, l’esperto di gossip ha affermato: “Si sta frequentando con una signora altolocata e dice […] che si trova bene con lei. Lui l’ha passata a prendere con un furgoncino e la valigia sballottava (si sono focalizzati a raccontare ciò)”.

Per concludere, nel corso della puntata c’è stato anche spazio per una nuova sfilata, tutta al maschile, e una sorta di duello tra Gianni e Giuseppe, che “si sono sfidati in una gara di ballo rock and roll“. Quest’ultimo poi si è anche rammaricato per il comportamento di Agnese che, a quanto pare, “non gli ha dato corda“.