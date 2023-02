Uomini e Donne, De Filippi è nera: bufera per lo storico cavaliere

Nella puntata del 2 febbraio 2023, Maria non ci sta e mette al suo posto Biagio Di Maro, che in studio riceve solo attacchi

Biagio e Carla a Uomini e Donne tornano al centro studio con Clea. Maria De Filippi ci tiene a mandare in onda una clip che ritrae la dama protagonista della sfuriata della registrazione precedente mentre in lacrime spiega il suo punto di vista. La conduttrice precisa di aver voluto mostrare a tutti questo video per far capire che le sue urla erano dovute alla forte delusione provata. Oggi Carla appare più calma e tranquilla, ma pur sempre arrabbiata per il comportamento del cavaliere campano.

Carla è stata protagonista di un momento di forte tensione, tra urla e lacrime. Nessuno si aspettava che la dama avrebbe avuto una reazione del genere. In particolare, è rimasta male del fatto che Biagio abbia deciso di conoscere un’altra donna quando ormai la loro conoscenza era già a buon punto. Oggi è convinta che lui abbia trovato delle scuse per mettere fine alla loro frequentazione, perché lei non era ancora disposta a lasciarsi andare completamente.

Biagio arriva nello studio di UeD e riceve subito attacchi da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Clea racconta che la sera precedente, come avevano anticipato, sono andati a cena insieme. Per lei è stata una bella serata e ha trovato i modi del cavaliere galanti. Nonostante questo, ha capito che Di Maro non le interessa e che, dunque, sarebbe meglio chiudere la conoscenza.

Chiusa questa porta, Biagio fa una proposta a Carla: cancellare quanto accaduto il giorno prima in studio e nelle ore precedenti.

“Devo dire una cosa bella, devi guardarmi. Voglio che stai calma e tranquilla. La notte quando uno sta solo riflette. Posso dire che i momenti belli ci sono stati. Di tutto quello che è successo ieri non ne parliamo più. Andiamo avanti. I dubbi buttiamoli. Buttiamo il brutto, tutto quello che è successo”

La sua proposta, però, fa scappare una risata nervosa a Carla, la quale è convinta che Biagio si stia esponendo così per com’è andata a finire con Clea. E Maria è della stessa opinione: “Come mai questa proposta arriva il giorno dopo, quando con l’altra va male. Voglio sapere come rispondi, sono curiosa su questo”. Ormai è chiaro che la conduttrice non apprezzi minimamente l’atteggiamento del cavaliere e soprattutto non creda a ciò che sta affermando.

Carla va avanti con i suoi sfoghi e fa presente a Biagio di aver rinunciato a partecipare al compleanno della sorella per stare con lui. Al contrario, lui ha preferito uscire con Clea. “Sei proprio terra terra. Ma guarda che proposta va a fare. Questa è la tattica che usa con tutte”. Carla non sembra disposta ad accettare la proposta di Di Maro, tanto che dichiara di voler conoscere anche altre persone.

Maria è curiosa di sapere da Silvia se anche durante la loro conoscenza ha avuto gli stessi atteggiamenti. La dama conferma:

“Di trasferirmi no. Ma mi dispiace, è un copione. Dovresti modificare un po’. Le frasi sono veramente le stesse. È veramente un copione. Guarda che mi dispiace per te. Lei è rimasta sotto un pochino di più e questo mi dispiace. Però dici veramente sempre le stesse cose. Alla tua età è una mentalità un po’ sbagliata”

“Se ti andava bene con Clea non dicevi così. Tu ieri hai insistito per uscire con lei”, fa presente Carla, ancora molto delusa. La dama, infatti, decide di ballare con un giovane cavaliere, Alessio. Biagio, però, prende il caffè con Clea e balla con lei. De Filippi non riesce a trattenere il suo disappunto:

“Vedo Biagio che è corso a ballare con Clea. Devi rinforzare l’amicizia nata ieri sera? Ma con quale senso? Aiutami a capire. Hai fatto una proposta che hai cambiato dopo 5 minuti. La prima proposta che hai fatto alla redazione stamattina è di conoscere anche altre persone. Poi dici… Prima ci provi con la prima proposta, se andava bene la tenevi, sennò… Oggi l’hai capito che Carla non voleva che uscivi con altre, ieri abbiamo capito male tutti. Ti hanno costretto a uscire con Clea?”

Gianni Sperti, invece, si scaglia contro Clea. A detta sua, dopo quanto accaduto in studio, non avrebbe dovuto accettare di uscire a cena con Biagio. Quest’ultimo, intanto, sente di essere attaccato da tutti, come fa notare lui stesso. Intanto, il pubblico sui social network acclama e applaude Maria, la quale con i suoi interventi riesci a mettere al suo posto Biagio!

UeD, Maria De Filippi e l’opportunità per Alice

Tocca a Federico Nicotera sedere al centro studio, questa volta solo con Alice. Nella registrazione precedente, Alice aveva lamentato delle mancanze da parte del tronista. Quest’ultimo l’ha raggiunta in camerino e lì ci sono stati vari abbracci e un chiarimento. Oggi la Barisciani vuole ringraziare Maria perché è riuscita a capirla. Non solo, ammette di avere avuto dei problemi dei salute per cui ha preso qualche chilo in più e questo l’ha portata a pensare di non essere abbastanza per Federico.

A un certo punto, De Filippi fa sapere che Alice ha perso il lavoro a causa delle assenze accumulate per via della sua partecipazione al programma. “Se vuoi trovare un posto di lavoro qui ce l’hai. L’hanno licenziata per colpa nostra. Insomma, per le assenze”, afferma Maria. La Barisciani è felice, mentre Carola seduta nella postazione delle corteggiatrici sembra assente.

Osserva Federico, ma preferisce non dire nulla. Pare essere ormai stufa della situazione, tanto che ha più volte di recente spronato Nicotera a fare la sua scelta. Infatti, Carola alla fine scoppia a piangere, quando Maria le chiede cosa sta pensando. La Carpanelli non voleva intervenire, per non rendere ancora più difficile la situazione a Federico, che apprezza.