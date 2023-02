Uomini e Donne, Federico-Carola-Alice: Maria agisce. Carla torna

Nella puntata dell’1 febbaio 2023, De Filippi non se ne resta in silenzio e cerca di far riflettere Nicotera sul suo percorso

La puntata di Uomini e Donne inizia il trono di Federico Nicotera, ancora diviso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Il tronista inizialmente si ritrova ad avere un confronto in studio con la seconda. Il giovane ingegnere fa sapere alla sua corteggiatrice di aver ricevuto qualche segnalazione sul suo conto, che andrebbero a confermare i suoi dubbi su determinati atteggiamenti che ha. In particolare, il tronista si riferisce ai momenti in cui Alice dà vita alle sue sfuriate. Le sue parole lasciano un po’ tutti perplessi, anche Maria De Filippi, la quale spiega che la redazione non ha ricevuto nulla al riguardo.

“Ho avuto alcune segnalazioni, finora non le ho mai tirate fuori perché penso a quello che viviamo. Ho notato poi in lei alcuni atteggiamenti che sono stati come una dimostrazione. Atteggiamenti forti, che ho notato quando litighiamo. Preferirei evitare di dire cosa mi hanno detto. Mi sono state riportate un po’ di cose. Ha avuto comportamenti con persone con cui si è frequentata o è stata un po’ pesanti. So che si era lasciata e che era tutto a posto. Io ora non so, non voglio fare identikit del tuo passato. Queste erano delle voci che mi sono arrivate. Era un dubbio mio”

Alice cerca di capirci qualcosa, ma sembra non riuscirci. Dopo l’esterna che hanno trascorso insieme, durante la quale Federico l’ha portata a conoscere suo nonno, non si aspettava che lei avrebbe reagito male vedendolo ballare in studio con Carola. La Barisciani si lascia andare a lunghi sfoghi al centro studio e non riesce a trattenere le lacrime, anche se molti telespettatori non credono molto alle sue reazioni.

Alice non ha tutti i torti quando afferma che nello studio di UeD Federico tende a dare molta importanza alle reazioni di Carola. E questo è accaduto anche nella puntata precedente. La Barisciani non pensa comunque che il suo atteggiamento non sia stato eccessivo. “Tanto io sono quella aggressiva dal giorno 0 qua dentro”, fa notare la corteggiatrice.

Detto ciò, Alice dichiara di non sentirsi calcolata in studio e completamente ignorata, come se in presenza di Carola lei non esistesse. Ma Federico le fa notare che più volte lei è stata messa al centro dell’attenzione durante le sue discussioni con la Carpanelli. La Barisciani resta ferma nella sua posizione e ammette di sentire che Nicotera la dà ormai per scontata, perché più matura di Carola. A spiegare il suo punto di vista ci pensa Maria: “Ogni volta che lei pensa di aver fatto dei passi in avanti, tu pensi solo all’umore di Carola”.

Gianni Sperti prende subito le difese di Alice: “Ha ragione che stai sempre dietro a Carola. Siccome tu reputi Alice più grande e matura, magari la trascuri in questo senso e la dai per scontata”. In parte, Federico dà ragione all’opinionista. Piangendo, la Barisciani prosegue: “Non mi sento più capita da te ok? Mi bastava un abbraccio, farmi sentire la tua presenza, non sentirmi scartata. Poi arriviamo qui e si annulla di nuovo tutto”.

“La annulli tu con il comportamento che hai. Non l’ho cercata, ho scelto di vedere Carola, avevo un’esterna sola”, risponde invece Federico. Secondo Gianni, però, il tronista avrebbe potuto fare qualcos’altro, come raggiungerla in camerino per vedere come stava. Non solo, Sperti esprime un altro suo pensiero sull’intero percorso:

“Però Federico non puoi pretendere che Alice rida mentre tu corteggi Carola. Il percorso è andato così, nei fatti sei tu che insegui Carola. L’altra volta ha detto delle cose fortissime, perché non ti arrabbi delle sue sfuriate?”

Come sempre, a cercare di far trovare un punto d’incontro ci pensa De Filippi, la quale trova le parole giuste per far tornare un po’ la pace tra loro:

“La capisco, quello che ti dice è di non darla per scontata. Alice di Carola ha sempre detto che ha atteggiamenti un po’ infantili. Di fronte a questo, quando ti vede correre dietro a lei, l’esterna a casa del nonno non vale più. Quello che ti sta chiedendo è un gesto d’affetto e un motivo per rimanere”

A questo punto, Federico Nicotera ascolta il consiglio di Maria e decide di ballare con Alice. Nel frattempo, va in onda anche l’esterna del tronista con Carola. Quest’ultima gli ha riservato una sorpresa, raggiungendolo in aeroporto alle 5 e mezza di mattina. Dopo tanto tempo, hanno trascorso momenti sereni, caratterizzati anche da diversi baci.

Non appena la Carpanelli entra in studio invita Federico a fare la scelta: “Sei un po’ egoista se continui a tirare avanti, secondo me. Da agosto… Vedi due persone che stanno male per te”. In effetti, sono ormai diversi mesi che Nicotera si trova diviso tra le due corteggiatrici e i telespettatori, in particolare i fan di Carola, attendono con ansia la scelta.

Esce fuori, intanto, che durante l’esterna c’è stata una conversazione importante e profonda tra Federico e Carola. Gianni, però, nota che nella clip andata in onda non ci sono state frasi particolari. Ci pensa la Carpanelli a spiegare il perché:

“Ho chiesto io di tagliare una parte dell’esterna. Mio papà ha avuto un incidente e non sta bene. Visto che è una situazione delicata. Sembrava che io non avessi niente da dire, ma non mi posso esporre molto perché sono cose che non riguardano solo me. Mi dispiace se passo per una persona vuota”

Ma c’è un problema, Federico nota che c’è qualcosa che non va in Carola. Precisamente crede che in esterna riescano a trovare un punto di incontro, mentre in studio la vede diverse. Questo lo turba parecchio. La Carpanelli non sa cosa rispondere ed è in evidente difficoltà. A prendere la situazione in mano è ancora una volta Maria, la quale spiega cosa potrebbe pensare la corteggiatrice: “Molto probabilmente la tensione prima di entrare, l’attenzione su Alice, il ballo con Alice…”.

UeD, Biagio e Carla: lo show continua

Carla rientra in studio dopo il folle show che ha portato avanti nella puntata andata in onda ieri con Biagio protagonista. La dama appare inizialmente calma, cosa che comunque non rassicura. Di Maro ammette di non voler chiudere la loro conoscenza. Nonostante ciò, preferisce andare a cena con Clea. Su Carla, inoltre, confessa di avere ancora dei dubbi. “Ed è un dubbio che si risolve uscendo con altre persone?”, chiede Maria.

A questo punto, Carla palesa la sua idea: Biagio sta usando la scusa delle telefonate ricevute dal suo ex fidanzato per liquidarla. De Filippi prova a far riflettere Di Maro per portarlo a prendere una decisione:

“Secondo me, per come ha reagito in modo forte, penso che non ne vada fiera. Se arriva a farlo e perché non sa come controllarlo. Ti sta dicendo che questo non controllo sta a un sentimento che prova. Questo sentimento c’è, viene annientato nel momento stesso che ti interessi di un’altra donna. Pensa che utilizzi le telefonate del suo ex compagno per lasciarla”

Carla non riesce a capire come faccia Biagio, da uomo interessato, a uscire con un’altra donna a cena dopo quanto accaduto in studio, sapendo che lei è in albergo da sola. Maria chiede al cavaliere campano di essere sincero e lui ribadisce di voler continuare la conoscenza. La dama perde nuovamente la pazienza:

“A me non sta bene che tu esci con Clea. Allora io esco con il primo che mi capita. Tu non pensi che io sono in albergo da sola? Ma io dico lei! Lei io non lo so. Come cavolo fai a uscire con uno così sapendo come ci sto io. Tu pensi di avere una storia così?”

Clea cerca di difendersi e riceve anche l’aiuto di De Filippi, la quale fa sapere a Carla che in effetti, prima del suo rientro in studio, ha detto a Biagio di risolvere prima le loro questioni. Secondo Gianni e Tina Cipollari, Di Maro non sarebbe poi così preso da Carla da togliersi la possibilità di conoscere altre dame. E in effetti lo stesso cavaliere sembra non essere disposto a dare l’esclusiva alla dama.