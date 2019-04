Uomini e Donne, Davide commenta la foto di Natalia: “Sei la più bella”

Uomini e Donne: Davide commenta una foto a Natalia e stupisce tutti

Nell’attuale Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo visto passare da quello studio tante persone. Ognuna di queste si è, a suo modo, resa protagonista di qualche momento durante la trasmissione. Uno è Davide, il corteggiatore di Angela Nasti che ha, inizialmente, stupito e divertito l’intero pubblico italiano e anche quello dei social. Il ragazzo si è mostrato simpatico sin da subito. Un tipo diverso, insomma. Tant’è che anche la stessa tronista campana lo ha ritenuto particolare e da scoprire. Le loro prime esterne son andate piuttosto bene seppur Angela ha più volte ripetuto in studio che Davide non rispecchiasse proprio il suo prototipo di fidanzato. Esteticamente, infatti, non piaceva alla Nasti..e dopo qualche puntata, vista anche una battuta di Davide su Natalia, la tronista ha preferito mandarlo via.

Davide, in una delle scorse puntate, ha mostrato un certo interesse per il percorso di Natalia, corteggiatrice di Ivan prima e di Andrea dopo. Proprio a quel punto Angela ha iniziato ad avere seri dubbi sul ragazzo accusandolo anche di essersi creato un personaggio. Oggi, Davide non è più nel programma in quanto eliminato definitivamente dalla tronista Nasti. Ma, seppur tornato a casa, l’ex corteggiatore non smette di seguire Natalia, né in tv né sui Instagram. Proprio qualche ora fa, infatti, Davide ha commentato una foto alla corteggiatrice bionda e, in questo, si è espresso senza peli sulla lingua.

Il commento di Davide alla foto di Natalia parla chiaro

Come sopra anticipatovi, Natalia posta una foto e Davide commenta nel seguente modo: “Bruttina..sicuro la più bella in studio”. La ragazza non ha ancora dato alcuna risposta al complimento esplicito fattole dal ragazzo. Ma la notizia sembra aver già fatto il giro del web. La domande che iniziano a porsi un po’ tutti è se a Davide piace davvero Natalia. C’è addirittura chi gli consiglia di buttarsi nel caso in cui Andrea non dovesse sceglierla a fine percorso.