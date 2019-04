Uomini e Donne News, Natalia contro Ivan e Andrea: parole inaspettate

News Uomini e Donne, Natalia va via e non torna? Le parole contro Andrea e Ivan

Natalia è divenuta una delle protagoniste indiscusse di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La giovanissima Paragoni ha rilasciato una nuova ed inaspettata intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. La donna pare sia molto arrabbiata sia con Ivan che con Andrea. Non le manda mia a dire e anche questa volta la corteggiatrice non ha perso l’occasione di dire ciò che pensa sull’ex tronista spagnolo e su Zelletta. Sembrerebbe avere proprio le idee chiare la bella biondina. Nonostante le numerose critiche che continua a ricevere sui social, la diretta interessata non è intenzionata ad abbassare la testa e lo mostra senza avere alcun freno.

Natalia ha rivelato al magazine che non riesce a capire il motivo per cui Ivan, ogni volta che torna in studio, senta il bisogno di parlare di lei e di Andrea. “È venuto solo per parlare a discapito mio e di Andrea, perché se no parla di noi non ha nulla da raccontare, mentre intanto Sonia resta in silenzio e non dice niente. Dovrebbe farsi un po’ i fatti propri invece di venire a provocare: sembra che ancora gli bruci per com’è andata.” E mentre il pensiero della Paragoni su Gonzalez sembra sia piuttosto chiaro, ancora non si comprende cosa voglia fare invece con Zelletta.

Uomini e Donne, Natalia si elimina e non torna da Andrea? L’ultima dichiarazione

Natalia è molto arrabbiata con Andrea. La corteggiatrice non comprende come il tronista abbia potuto baciare tutte le corteggiatrici del giro di pochissimo tempo l’una dall’altra. La Paragoni non vuole essere presa in giro e per questa pare sia decisa ad andare via. “A oggi lui non fa altro che buttarmi giù. Ora come ora non ne voglio sapere di lui. Ormai sembra un animale allo stato brado, ma io non sto qui a farmi calpestare.” Nonostante queste dichiarazioni, sappiamo che nell’ultima registrazione la ragazza era presente.