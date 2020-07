Uomini e Donne, Davide Basolo fidanzato? Dubbi su Giovanna Abate

Davide Basolo non ha nessuna intenzione di rinvangare il passato. Chiusa l’esperienza durante il trono di Giovanna Abate, ora è proiettato verso il futuro, che siamo certi sarà il può roseo possibile. Soprattutto se dovesse ricevere la “chiamata” di Maria De Filippi per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui è stato l’Alchimista, personaggio chiacchieratissimo durante la quarantena, che è riuscito a incuriosire sempre di più Giovanna, tanto da aver deciso di volerlo anche nel giorno della sua scelta. Che però non è ricaduta su di lui. Nonostante il breve periodo di frequentazione, Davide aveva mostrato i suoi reali sentimenti nei confronti della tronista, che però ha voluto rischiare con Sammy… e le è andata male! Se Davide fosse comparso prima nella sua vita, magari sarebbe stato lui la scelta, considerato che, nel bel mezzo del lockdown, Giovanna ha cominciato a nutrire forti dubbi per quello che poi è diventato il suo fidanzato.

Gossip Uomini e Donne, Davide Basolo fidanzato? La risposta dopo il presunto incontro con Giovanna Abate

Ma qual è la situazione sentimentale di Davide Basolo oggi? Si è fidanzato ed è felice con la sua dolce metà? I suoi follower, su Instagram, gli hanno posto queste domande e lui ne ha risposto a una in particolare. C’è chi gli ha chiesto se ha trovato la fidanzata, ma nel messaggio c’era un errore di grammatica su cui Davide ha voluto ironizzare: “No, ma ho trovato una ‘h’, forse l’hai persa tu”. Dopo la fine della sua storia con Sammy (e oggi conosciamo finalmente tutti i motivi della rottura), si è parlato molto di un possibile riavvicinamento fra Giovanna e Davide. Una domanda sulla vita sentimentale del ragazzo non fatta a caso. Perché? Le ultime voci sul suo conto ci hanno permesso di capire che ci sarebbe stato un incontro fra lui e l’ex tronista di UeD. Cosa c’è di vero in tutto questo? Non sarebbe comunque da condannare un ripensamento da parte di Giovanna: magari ha capito, dopo la relazione-lampo con Sammy, che Davide Basolo è l’uomo giusto per lei.

Davide Basolo oggi: come procede la sua vita dopo Uomini e Donne?

Davide, sempre su Instagram, ha spiegato che lui è sempre stato sincero, soprattutto durante il suo percorso a Uomini e Donne: “La verità vince sempre, poi io sono un disastro a dire le bugie”. E non ha torto. Un ragazzo che ha saputo aprire il proprio cuore in breve tempo, nonostante fosse scontata la scelta di Giovanna (e fosse anche scontato che si sarebbero lasciati da lì a poco). A chi gli ha chiesto se ha trovato le coordinate della felicità, ha risposto dicendo che è ancora alla loro ricerca. Ma comunque è sereno così e non vede l’ora di fare il suo prossimo viaggio. Destinazione: New York! Magari con Giovanna?