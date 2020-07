Uomini e Donne gossip, Giovanna insieme a Davide dopo Sammy? Il libro

Ormai Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati ed è ovvio che i pettegolezzi si rincorrano all’impazzata, visto che, tornati single, escono, fanno serate, frequentano persone e gli occhi indiscreti sono ovunque. L’altra faccia del successo insomma. Ed è anche per questo, diciamocelo, se molti personaggi continuano a stare sulla cresta dell’onda, a raggiungere follower e a diventare sempre più social. Di Giovanna si sta parlando molto in questo periodo perché a tirarla in ballo è stata Giulio Raselli, oggi felicemente fidanzato con Giulia D’Urso, che – come senz’altro ricorderete – è stato il tronista che ha corteggiato e che l’ha fatta conoscere (non benissimo com’è successo invece in seguito) al pubblico di Uomini e Donne. Di lei si parlerà anche nelle prossime ore dopo una storia salvata dal Vicolo delle news che riguarda non solo lei ma anche Davide Basolo.

Davide Basolo e Giovanna Abate insieme dopo Uomini e Donne? Esplode il gossip dopo storia Instagram

Le talpe del Vicolo segnalano che oggi Giovanna ha pubblicato una storia presa da un libro – Le coordinate della felicità. Di sogni, viaggi e pura vita di Gianluca Gotto – in cui mette in evidenza un passo dedicato al modo in cui si può raggiungere la serenità. Qualcuno di voi starà pensando che in fin dei conti non si tratta di un indizio, e in effetti non avreste tutti i torti se solo su Instagram Davide non avesse pubblicato una storia in cui riprende lo stesso libro. Forse si tratta di una coincidenza ma l’ex Alchimista di Uomini e Donne ci perdonerà se i nostri pensieri sono volati altrove: che il suo fosse una sorta di tentativo per riavvicinarsi alla Abate dopo la rottura con Sammy? Anche solo come amico? Chissà.

Giovanna Abate e Davide Basolo: Sammy Hassan un ricordo? Perché Alchimista dovrebbe riprovarci

In alcune interviste Davide aveva detto chiaramente che non sarebbe mai ritornato sui propri passi perché Giovanna non lo aveva scelto per un motivo ben preciso, cioè perché il cuore le batteva per Sammy e non per lui. Comprendiamo la sua posizione ma il tempo disfa a suo piacimento i progetti che cerchiamo di realizzare e tante cose cambiano: ciò che prima vedevamo con certi occhi può essere visto in seguito da altre prospettive. Se ci fosse anche solo un pensiero da parte di Basolo noi ci proveremmo: in fin dei conti la storia tra Giovanna e Sammy non s’ha da fare, e nulla vieta alla Abate di conoscere meglio il suo Alchimista fuori dagli studi. Arriverà presto una smentita da parte di Davide? Staremo a vedere. Nel frattempo la segnalazione del Vicolo non ci sembra affatto trascurabile!