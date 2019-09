Uomini e Donne, David e Cristina: retroscena su Temptation Island, Maria chiarisce

David Scarantino e Cristina Incorvaia, è finita davvero dopo Temptation Island: lo scontro a Uomini e Donne

David Scarantino e Cristina Incorvaia non stanno più insieme dopo Temptation Island e anche se ne avevamo avuto già la conferma molto tempo fa la puntata di Uomini e Donne oggi ce lo ha ribadito. I due sono avvelenatissimi l’uno con l’altra, David è molto più arrabbiato di lei che invece è stufa di tutto, e pare che non ci sia alcuno spiraglio per ridare linfa a una storia iniziata male e finita peggio. In studio è stato invitato anche Sammy che ha sorpreso tutti con una decisione tutt’altro che prevedibile e che ha dato un’opinione assolutamente condivisibile sul rapporto tra i due: “Mi baso – queste le parole dell’ex tentatore della Incorvaia – su quello che ho vissuto con Cristina; avrei dovuto sentire anche la sua campana [il riferimento è a David, ndr]. La percezione che ho avuto io è che loro avevano grandi problemi. Erano troppe le mancanze, le restrizioni, le cose che non andavano bene. Cristina è una brava persona, evidentemente non era compatibile con David”. David ovviamente non è stato in silenzio.

Uomini e Donne, David e il retroscena sulla partecipazione di Cristina a Temptation Island

“Se la tua compagna – queste le parole di Scarantino – avesse quello che ha fatto lei diresti dell’altro”. Cristina non è stata di certo a guardare e ha cercato di far capire a David che a lui interessa soltanto del giudizio della gente: “Tu sei un giudicante ma non vuoi essere giudicato! Hai paura che la gente ti giudichi!”. “Avrei scommesso che questa coppia sarebbe scoppiata perché i problemi erano gravi”, ha continuato a ripetere Sammy che si è trovato coinvolto in un botta e risposta difficile da gestire anche per Maria De Filippi. David a un certo punto ha persino accusato la sua ex di esser tornata con lui solo per Temptation Island: prima della chiamata della redazione infatti i due si erano lasciati ma, non appena ricevuto l’invito, Cristina avrebbe voluto riprovarci; questo almeno il racconto di Scarantino che però è stato contraddetto dalla De Filippi in persona: la conduttrice ha spiegato che Cristina aveva detto di non avere una risposta perché “non so se io e lui riusciamo ad andare d’accordo visto che continuiamo a litigare”.

Maria De Filippi interviene dopo lo scontro: David e Cristina escono per chiarirsi

Accuse gravissime insomma quelle di David che hanno spinto Maria, già intervenuta nell’ultima registrazione per difendere Raffaella Mennoia, a chiedere a Scarantino di calmarsi: Cristina infatti “è la stessa persona che pregavi di star con te. Adesso la insulti! Stai dicendo che in realtà stava con te perché le interessava altro, che ti ha usato per andare a un programma… Sto cercando – ha così proseguito Maria – di farti capire a chi dicevi ‘Per favore rimani qua’. Vorrei che non fossi così arrabbiato”. “Devo essere arrabbiato per forza con una persona del genere…”, ha risposto David dopo i commenti della De Filipppi. “Ha detto delle cose che sono tutte da denuncia”, ha poi aggiunto prima che Maria invitasse entrambi a chiarirsi dietro le quinte. Una puntata davvero movimentata quella di oggi in cui né David né Cristina – diciamocelo – hanno fatto una bella figura.