Sammy Hassan scappa da Uomini e Donne Over: il gran rifiuto dell’ex tentatore

Temptation Island, Sammy Hassan ha conquistato il parterre femminile di Uomini e Donne Over

Sammy Hassan ha fatto la sua comparsa a Uomini e Donne Over oggi mentre David Scarantino e Cristina Incorvaia se ne dicevano di tutti i colori fino a far intervenire Maria De Filippi; è stato educatissimo, composto, ha dato la sua opinione sulla coppia senza aggredire nessuno e ha ovviamente affascinato tutti con la sua bellezza e la sua semplicità. D’altra parte ci sarà pure un motivo se lo hanno scelto come tentatore di Temptation Island, no? E ci sarà pure un motivo se Cristina ha voluto stare sempre con lui sin dall’inizio della vacanza su Canale 5, non trovate? Il parterre femminile ci è parso molto interessato alla sua presenza e lo stesso vale per Tina Cipollari.

Sammy Hassan a Uomini e Donne, la richiesta di Valentina Autiero e il rifiuto

A farsi avanti tra il mormorio delle donne è stata Valentina Autiero, l’intrepida Dama che è da anni in trasmissione ma che finora sembra aver fatto solo buchi nell’acqua: la donna ha chiesto a Sammy se avesse avuto piacere a restare a Uomini e Donne Over dinanzi a una Maria che ci sembrava tutt’altro che poco propensa ad accettare. L’unico problema era l’età, visto che negli Over si parte da 35 anni e Sammy ne ha 34, ma siamo sicuri che se il ragazzo avesse accettato la redazione avrebbe chiuso un occhio. Il punto è che il bell’Hassan ha invece rifiutato l’offerta senza mostrare alcun segno di cedimento e, almeno stando a quanto abbiamo visto, ha lasciato subito lo studio; pronto ovviamente il commento della Cipollari che oggi ha sclerato nuovamente con una Gemma in lacrime: “Vanno via – queste le sue parole – sempre i migliori!”.

Sammy nuovo tronista di Uomini e Donne?

Non sappiamo se Sammy abbia altri progetti ma dubitiamo che non sia interessato al mondo dello spettacolo perché altrimenti non avrebbe preso parte a Temptation Island. In studio è emerso pure che è single, quindi non ci sarebbe alcun ostacolo alla sua partecipazione: perché la redazione allora non lo prende in considerazione? Il Trono Classico è già occupato, è vero, ma tra qualche mese noi ce lo vedremmo molto bene sulla tanto ambita poltrona rossa. Voi che dite? Per noi è promosso a pieni voti.