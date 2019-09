Uomini e Donne anticipazioni, si parla di querele: Maria difende Raffaella Mennoia

Anticipazioni Uomini e Donne, la frecciatina di Maria De Filippi ai leoni da tastiera

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne vengono direttamente dal Vicolo delle News che ha ritenuto opportuno soffermarsi anche su alcune frecciatine che una Maria De Filippi evidentemente stufa ha lanciato ai leoni da tastiera. Frecciatine che non fanno destinatari con un nome e cognome, com’è solita fare la De Filippi, del resto, ma che sembrano riguardare proprio quanto accaduto quest’estate tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Tutto è partito dalla difesa di Er Faina che – come ben sapete – è stato attaccato in ogni dove sul Web per aver offeso alcuni personaggi televisivi e insultato alcune conduttrici e trasmissioni; Maria ha colto la palla al balzo per attaccare i leoni da tastiera che ormai spadroneggiano nel Web e con cui purtroppo anche lei ha avuto a che fare.

Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi contro le bufale: il racconto su Amici

Il Vicolo ha scritto per la precisione di un episodio che ha lasciato senza parole la De Filippi: la conduttrice di Canale 5 ha raccontato che qualcuno un tempo l’ha accusata di aver calpestato un allievo che si era fatto male ad Amici durante le prove; accuse a cui lei non ha retto e che l’hanno spinta a rivolgersi alla polizia postale per sporgere querela. Il tutto però si è concluso in un nulla di fatto perché Maria era venuta a sapere che era stato un dodicenne ad aver messo in giro quella voce e ha quindi deciso di non procedere. Il Vicolo ha parlato in seguito anche di un altro episodio che riguarda però Uomini e Donne.

News Uomini e Donne: Maria De Filippi difende Raffaella Mennoia?

“E poi ha preso la palla al balzo – si legge sul sito – nel dire che le è capitato di avere a che fare con questo tipo di gente, che ha criticato il programma e chi lavora per lei seppure abbia lavorato lì, ad esempio ha dato lavoro a chi poi si è licenziato pretendendo una paga più alta rispetto a quella che gli potevano dare”. La De Filippi non ha fatto alcun nome ma pare che il riferimento fosse proprio a Teresa perché sempre sul sito si legge che “Tali persone poi se la sono presa con la singola persona che lavora per lei (appunto Mennoia che era proprio lì a fianco)”. Anche il Vicolo non dà sicurezze sulle persone a cui ha voluto riferirsi Maria ma ha comunque dei sospetti sul fatto che quella della De Filippi fosse una vera e propria frecciatina alla Cilia in difesa della Mennoia. Sarà proprio così? Di dubbi sembrano essercene pochi ma preferiamo evitare di darvi la notizia come fosse una certezza perché non tutto ciò che accade nelle redazioni di qualsiasi programma televisivo viene poi fuori.