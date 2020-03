Uomini e Donne, fuoco incrociato su Daniele: lo studio incredulo, cos’è successo

Daniele Dal Moro, a Uomini e Donne percorso difficile: il tronista parte col piede sbagliato

Se il buongiorno si vede dal mattino quello di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne sarà un percorso irto di ostacoli e difficile da sopportare per molti. Non perché il tronista sia una persona sgradevole, sia chiaro, ma perché il suo carattere si concilia poco con quello di corteggiatrici e tronisti, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione, visto che finora l’ex gieffino ha ricevuto soltanto l’appoggio di Tina Cipollari; tutti gli altri gli si sono rivoltati contro a causa di atteggiamenti e gesti che non sono piaciuti. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli contro Daniele: “Viziato”, le accuse del tronista

Inizialmente Dal Moro si è infastidito perché in esterna con Ginevra Mancini Carlo Pietropoli lo ha definito “viziato” per via degli “atteggiamenti che hai con le ragazze. Pretendi delle cose – gli ha detto – quando tu non fai niente!”. Sono parole che hanno urtato parecchio Daniele che gli ha fatto presente il poco interesse di Ginevra: “Vedrai che non solo Ginevra non è interessata a me ma non è interessata neanche a te!”, questo il suo discorso dopo aver deciso di non uscirci più insieme. “Mi hai dato del viziato – ha poi proseguito – e mi conosci da 15 minuti! Tu ti permetti di usare delle parole forti nei mie confronti pur non conoscendomi. Secondo me tu sei un ragazzo maleducato”, e subito ci si è spostati sul duro battibecco che ha coinvolto Carlo e Lorenzo Riccardi un po’ di tempo fa: “Lorenzo – queste le parole di Pietropoli – ha strumentalizzato il discorso per prendersi un applauso e mi sono inca…to. Mi sono alzato perché sono stato colpevolizzato per cose che non ho mai detto né fatto. Io sono cresciuto con due donne fantastiche. Che mi hanno trasmesso dei valori. Tra cui l’educazione!”. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso.

Daniele e le esterne al sushi, fuoco incrociato: cosa non è piaciuto a tronisti e corteggiatrici

Hanno infatti attaccato Daniele anche per aver organizzato un pranzo al sushi con le sue corteggiatrici per capire qualcosa in più su di loro: proprio per questa scelta gli si sono rivoltati tutti contro. Una sorta di fuoco incrociato dipeso dal fatto che nessuno capiva come mai Daniele potesse giudicare una donna da come sta a tavola; Tina è stata l’unica a difenderlo perché anche secondo lei da come una persona si comporta in certi contesti si può capire molto. Daniele ha cercato di giustificarsi dicendo che in realtà tutti stavano ingigantendo quanto accaduto ma non c’è stato verso: la sua scelta non è piaciuta proprio a nessuno. E nelle prossime puntate sarà ancora peggio!