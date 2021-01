Uomini e Donne, Damante e Giulia: Jack Vanore fa sognare, la sua ipotesi

L’opinionista del noto programma di Canale 5 decide di tornare a parlare dell’ex coppia e con una sua supposizione non può non unirsi alle speranze dei fan

Jack Vanore dice la sua su Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex opinionista di Uomini e Donne fa sperare i fan dell’ex coppia dei Damellis, con una sua supposizione. Rispondendo alle domande sulle Stories di Instagram, riconferma la sua opinione sui due ex partecipanti del programma. Scendendo nel dettaglio, un utente chiede a Jack qual è secondo lui la coppia più bella che si è formata negli ultimi anni all’interno della trasmissione. Vanore non ha alcun dubbio e condivide un selfie che ritrae Andrea e Giulia. Il 37enne ribadisce così che per lui loro rappresentano la storia d’amore più bella che si è creata nello studio Mediaset. Infatti, lui stesso fa notare di aver risposto più volte a questa domanda.

“Non è andata bene o forse sì… Con loro c’è sempre da attendere qualche sorpresa”, dichiara Vanore sul suo account social. Oltre ciò, scrive l’hashtag che riporta il titolo del libro della De Lellis, Le corna stanno bene su tutto. Dunque, sembra proprio che Jack, il quale da qualche tempo non veste i panni dell’opinionista nel programma di Maria De Filippi, abbia voluto ipotizzare un ritorno di fiamma per i Damellis in futuro. Sono diversi i fan convinti che prima o poi tornerà nuovamente il sereno tra Andrea e Giulia. Dopo la prima rottura, che sembrava essere definitiva, i due decisero di riprovarci, per poi arrivare a dirsi nuovamente addio. Ora i fan – e pare anche Jack – sperano che Andrea e Giulia possano sorprendere ancora.

Al momento, la De Lellis appare davvero molto presa da Carlo Beretta. Ormai da diverse settimane non si nascondono più, tanto che condividono sui social degli scatti che li ritraggono insieme. La loro frequentazione ha fatto un po’ discutere, visto il disappunto mostrato da Damante a Verissimo. Anche l’ex tronista sembra aver ormai voltato pagina insieme alla modella Elisa Visari. In questi ultimi giorni, le speranze di alcuni fan sono state riaccese da un video condiviso da Giulia. L’influencer ha pubblicato per Capodanno un filmato in cui ha inserito i momenti per lei più belli del 2020. Nelle prime immagini è possibile notare proprio Andrea.

Intanto, proprio ieri, Sonia Lorenzini ha deciso di chiarire una volta per tutte quanto accaduto diverso tempo fa, quando arrivò la rottura tra Giulia e Andrea. L’ex gieffina era stata attaccata dai fan della De Lellis, convinti che Damante avesse tradito la loro beniamina proprio con lei. Ora Sonia ha scelto finalmente di raccontare la sua verità.