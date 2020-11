Uomini e Donne, Jack Vanore non c’è più in studio: ora rompe il silenzio

Jack Vanore non è più a Uomini e Donne, ma perché? Da chi è stata presa la scelta, dal programma o dallo stesso opinionista? A parlare ci pensa oggi lo stesso ex tronista, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Sono tanti coloro che si stanno chiedendo come mai non sia più una presenza fissa all’interno del programma. Da ormai un bel po’ di tempo, l’opinionista non è seduto più in studio a fianco di Gianni Sperti. Con quest’ultimo e Tina Cipollari, dava la sua opinione sui percorsi di tronisti e corteggiatori, prima dell’unione del trono classico e di quello over, avvenuta poco dopo lo scoppio della pandemia del Coronavirus in Italia. Fino al mese di marzo, Vanore ha preso parte alle varie puntate.

In questa nuova edizione, i telespettatori si aspettavano di ritrovare Jack tra gli opinionisti del programma, ma ciò non è accaduto. Ora il pubblico vuole saperne di più. Di fronte alle numerose domande, Vanore spiega ai fan:

“In tantissimi di voi mi avete scritto che manco un po’ in trasmissione. Sono felicissimo di questa vostra domanda o affermazione perché ci ho messo sempre tantissima passione. Mi sono sempre sentito in debito per questo programma qua che mi ha dato tantissimo e che mi continua a dare, dove ho instaurato non un rapporto di amicizia, per me proprio una famiglia”.

Nessun problema, dunque, tra il programma e Jack. Probabilmente è stato lui a prendere questa scelta. Non è, intanto, escluso il ritorno: “Quindi assolutamente non è stato un addio, ma semmai un arrivederci.” Pertanto, il pubblico potrebbe presto ritrovare l’opinionista in studio, insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì. Pare che la decisione sia stata presa da lui stesso, che oggi appare molto sereno sull’argomento. Non resta che attendere, sicuramente il pubblico di Canale 5 riaccoglierà Vanore a braccia aperte. Jack, oltre a svolgere questo ruolo sul piccolo schermo, lavora nell’azienda di famiglia, dove si occupa della parte commerciale.

Uomini e Donne, Jack Vanore: com’è diventato opinionista

Non ha iniziato la sua esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi come opinionista. Infatti, è giunto in studio come corteggiatore di Serena Enardu. Non fu scelto dalla gemella di Elga, ma finì sul trono. Durante questo percorso, però, non riuscì a trovare l’anima gemella tra le sue corteggiatrici. Pertanto, lasciò il trono e poco dopo si fidanzò con l’autrice del programma, Raffaella Mennoia. La loro storia d’amore è durata per sei anni e, fortunatamente, sono riusciti a mantenere buoni rapporti. Entrambi sono andati avanti con le loro vite. Attualmente è fidanzato con Linda, che lui stesso ha presentato su Instagram, attraverso una dedica romantica.