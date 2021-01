Sonia Lorenzini, intervistata da Chi Magazine dal giornalista Gabriele Parpiglia sul canale Instagram della rivista, ha fatto chiarezza per la prima volta in modo dettagliato su un vecchio caso di gossip che la coinvolse. Quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si lasciarono ci furono tambureggianti voci che sostennero che il deejay veronese avesse tradito Giulietta proprio con Sonia. Si sussurrò che la notte clandestina avvenne durante il GF Vip 2, quando la De Lellis era nella Casa. A distanza di anni la Lorenzini ha spiegato la sua versione, raccontando anche i colloqui avuti con l’influencer laziale dopo che il chiacchiericcio divampò.

“Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con me”. Così esordisce la Lorenzini circa il gossip che la vide protagonista con Damante. “Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali”, aggiunge. Tuttavia una parte di verità è trapelata, come lei stessa confessa: “Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a una dopo una sera in discoteca. C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui”.

Quindi? Cosa accadde? E la Lorenzini cosa fece e perché finì al centro del gossip? “Io non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Per questo non dissi niente a Giulia”, si affretta a spiegare la mantovana. La situazione, però, era un poco più ingarbugliata. Sonia infatti lascia intendere che non vide nulla ma che, insomma, qualcosa paresse non tornare. E perché non lo riferii immediatamente alla De Lellis? “Lei era al GF Vip, uscì tre mesi dopo. “Glielo dico o non glielo dico?”. Ero combattuta, alla fine ho preferito non dire”.

L’ex tronista mantovana, però, un po’ di tempo dopo riuscì a entrare in contatto con la De Lellis e le svelò la sua versione:

“Ci parlai dopo: lei aveva pensato che io fossi la persona che fosse andata con Andrea, ma non era così. Mi sono impegnata a fornirle una serie di cose che potessero farle vedere certe cose. Noi non ci vedemmo più, poi a distanza di un anno ci siamo viste a un evento: ci siamo appartate e chiarite di nuovo e lei credette alle mie parole”.

Riassumendo: Sonia afferma di essere stata presente in una casa con Damante ma che c’erano altre persone tra cui una ragazza. Potrebbe essere questa la donna con la quale il deejay tradì la De Lellis? E se si, di chi si trattava? “Non voglio fare nomi, non è affare mio”, taglia corto la Lorenzini.

Spazio poi al Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa via social ha lasciato intendere di aver visto qualcosa la notte del 27 dicembre tra Rosalinda e Dayane. Cosa c’è stato? “Ho sentito rumori e ho aperto gli occhi di scatto. Bacio? No, non credo che ci sia nulla di che”.

Sulla questione Natalia e Zelletta, di cui è amica di entrambi, si dice sicura che non c’è stato alcun tradimento da parte della Paragoni nei confronti del pugliese. Infine largo alla sua situazione sentimentale. C’è un fidanzato? Oppure è single? Oppure con l’ex Federico Piccinato c’è spazio per ricucire?