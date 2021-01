Giulia De Lellis, altra pelliccia (foto): caos e insulti. “Rivogliamo Damante”

L’influencer, in vacanza con il fidanzato Carlo Beretta, finisce al centro di una rovente polemica: i fan minacciano di non seguirla più e rimpiangono i tempi dei ‘Damellis’

Giulia De Lellis e le ferie natalizie delle polemiche. Assieme al nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta, l’influencer laziale ha raggiunto St. Moritz., località svizzera celebre per le strutture e gli splendidi luoghi montani offerti in cui trascorrere settimane bianche da sogno. E qui è cascata la prima polemica in cui molti fan hanno mugugnato per la scelta di ‘espatriare’ nel pieno della seconda ondata di Coronavirus. Nulla in confronto al caos che si è scatenato in queste ore quando Giulia ha pubblicato due foto con due pellicce differenti. La prima è parsa un capo di volpe rossa, la seconda parrebbe di ermellino o di visone.

La prima foto ha scatenato una valanga di critiche tanto che Giulia ha provveduto a cancellarla. Poche ore dopo ha pubblicato un secondo scatto, quello con la pelliccia bianca. Da capire se i due capi di abbigliamento siano ecologici oppure di animale. Secondo molti suoi followers sarebbero entrambi di quest’ultima fattura, anche se sarebbe meglio attendere la versione della diretta interessata. Ciò che è un po’ sospetto è il fatto che Giulietta, dopo la foto con la pelliccia rossa, non ha dichiarato che si trattasse di un capo ecologico ma si è limitata a eliminare l’istantanea. Quel che invece è certo è che buona parte dei suoi ‘seguaci’ ha piazzato sotto al post dei commenti durissimi.

C’è chi ha dichiarato che non la seguirà più su Instagram, chi, come sopra detto, si è detto sicuro che le pellicce indossate dalla sua beniamina siano di animali (con tanto di critiche e persino insulti) e chi ha ricordato con nostalgia i tempi in cui la De Lellis stava con Andrea (“Rivogliamo Damante”). Il fatto delle pellicce rimane comunque spinoso al momento e in attesa di chiarimenti. Il motivo è semplice. La De Lellis ha legato da tempo la sua immagine a un concetto di vita sano e per certi versi di profondo rispetto nei confronti degli animali. Se fosse confermato che le pellicce indossate non fossero ecologiche si riscontrerebbe un ‘cortocircuito mediatico’.