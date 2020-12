Giulia De Lellis, Capodanno in Svizzera: “Sono entrata con tutti i permessi”

Giulia De Lellis è tornata a difendersi su Instagram. Dopo la frase sui regali di Natale da fare alle donne l’esperta di tendenza è stata aspramente criticata per la scelta di trascorrere il Capodanno all’estero, più precisamente a St. Moritz. Per molti una caduta di stile in un momento difficile per tutti tanto che parecchi hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata. In alcune stories Giulietta ha chiarito che è arrivata in Svizzera con tutti i permessi necessari per poter viaggiare nonostante le restrizioni imposte dal Governo.

Nell’ultimo Dpcm di Conte non si esclude infatti la possibilità di volare all’estero in questi giorni di festa. Occorre però munirsi di tampone e rispettare una quarantena di quattordici giorni al rientro in Italia. Queste le parole di Giulia De Lellis a proposito:

“Sono entrata in Svizzera con tutti i permessi del caso perché si può venire, presentando tampone all’entrata e all’uscita. Con una serie di controlli qui si può stare. Ho chiamato semplicemente la dogana e ho chiesto info”

L’ex fidanzata di Andrea Damante si è inoltre mostrata senza mascherina, puntualizzando che sulla neve, all’aperto, si può stare senza alcuna protezione. Discorso diverso, invece, nei luoghi chiusi. Giulia ha inoltre rivelato che trascorrerà la sera del 31 dicembre nella casa che ha affittato momentaneamente in Svizzera, con il nuovo fidanzato Carlo Beretta e alcuni amici intimi.

“Anche qui i ristoranti sono chiusi ma non sarei andata a prescindere. Da quando sono piccola preferisco trascorrere il Capodanno in casa”

In barba alle parole di Giulia De Lellis sono in molti a criticare ancora la 24enne per il “cattivo esempio” che dà ai suoi follower in un momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Tanti hanno elogiato Chiara Ferragni, di cui la De Lellis è stata più volte designata come erede dato il suo grande seguito sui social network.

Secondo qualcuno la moglie di Fedez si è dimostrato un vero e proprio esempio per i suoi seguaci, scegliendo di trascorrere le feste natalizie a casa, nel suo appartamento milanese. Nessuna fuga in montagna o in qualche località esotica per Chiara che, incinta per la seconda volta e consapevole del complicato periodo storico, ha preferito restare in Italia, più vicina che mai ai suoi follower.

La storia d’amore con Carlo Beretta

Polemiche a parte, è un momento magico per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è di nuovo innamorata. Da qualche mese fa coppia fissa con il rampollo Carlo Beretta. Quest’ultimo ha ufficialmente presentato Giulia a tutta la sua famiglia in occasione del Natale. Al di là di questo, però, la De Lellis resta legata ad Andrea Damante: i due continuano a vedersi per la gestione di Tommaso, il cane che hanno adottato qualche tempo fa.