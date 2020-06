Giulia De Lellis e Damante presentano Tommaso: la famiglia si allarga

De Lellis e Damante, la famiglia si allarga: la coppia presenta Tommaso ai fan su Instagram

La famiglia Damellis si allarga: Giulia De Lellis e Andrea Damante da oggi non saranno più soli in casa! I due vivono ormai insieme a Milano, dove l’ex tronista e deejay vive da più di un anno. Non è la prima volta che convivono, anzi già dopo la scelta a Uomini e Donne Giulia si era trasferita a Verona a casa di Andrea. Lì aveva scelto di continuare a vivere anche dopo la rottura, ormai affezionata a quella città e non volendo lasciare gli amici che aveva trovato a Verona. Proprio mentre Giulia viveva lì, Andrea ha deciso di cambiare città e ha preso casa a Milano. La stessa casa in cui da quasi un mese convive con Giulia De Lellis.

Giulia e Andrea presentano il nuovo componente della famiglia Damellis: si chiama Tommaso

Da oggi pare proprio che non saranno più soli. Giulia infatti ha postato su Instagram un breve video di un tenero e minuscolo cagnolino di nome Tommaso: è lui l’ultimo arrivato in casa Damellis. “Ciao, io sono Tommaso. Mi volete già bene, vero?!”, ha scritto lei come didascalia. Sembra chiaro che il tenerissimo e bellissimo cagnolino sia un nuovo componente della famiglia De Lellis-Damante. Anche Andrea ha postato tra le stories un video in cui sono in macchina e lui presenta il loro cagnolino. “Tommy the king is back in town”, ha scritto lui. Ma attenzione, perché a distanza di pochi minuti dalle loro stories e video è arrivato a sorpresa il profilo Instagram del cane di Giulia e Andrea!

Tommaso è il cagnolino di Giulia De Lellis e Andrea Damante: il profilo Instagram

Si chiama Tommaso Kowalski, evidentemente è questo il suo nome completo. Sotto la prima foto postata si legge: “Ciao sono Tommaso Kowalski, sono nato in Russia ma ora vivo a Milano con la mia nuova famiglia”. E poi ci sono i tag ai profili di Giulia e Andrea. Insomma, è a tutti gli effetti il terzo componente della famiglia Damellis!