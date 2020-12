Ennesima polemica per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2020 in montagna

Capodanno sulla neve per Giulia De Lellis. L’esperta di tendenze è volata a St. Moritz, in Svizzera, in compagnia del nuovo fidanzato Carlo Beretta e di alcuni amici per trascorrere in maniera alternativa gli ultimi giorni di questo difficile 2020 e accogliere con uno spirito tutto nuovo il 2021. Una scelta che ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei follower di Giulietta, che non ha gradito la mancanza di sensibilità e tatto nei confronti di tutti gli italiani che, a causa dell’ultimo Dpcm di Conte, non possono muoversi dalle proprie abitazioni.

Il profilo Instagram di Giulia De Lellis – che ha postato numerose stories tra la neve – è stato sommerso di critiche. Nessuno ha apprezzato la scelta di Giulia, un’influencer seguita da quasi cinque milioni di persone. “Come se nulla fosse”, ha scritto un utente riferendosi alla situazione non facile che sta vivendo l’Italia. “Purtroppo non riesco a capire perché per alcuni Vip non esistono le zone rosse. Ma che gioco è?”, ha aggiunto qualcun altro, piuttosto adirato per l’intera faccenda.

In realtà nel Dpcm di Natale non è esclusa la possibilità di recarsi all’estero durante le festività natalizie. Al rientro di ogni viaggio è però obbligatorio rispettare una quarantena di quattordici giorni. Ma qualcuno ha notato che nel giro di pochi giorni Giulia De Lellis si è spostata più volte: “Ovviamente per te i Dpcm non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone insieme alla famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto con te a Roma il giorno di Natale (cosa proibita) e ora in montagna. Con tutti i follower che hai non perdi mai occasione per dare il cattivo esempio e fare brutte figure”.

Ed è così scattato il paragone tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Più volte l’ex fidanzata di Andrea Damante è stata designata come l’erede dell’imprenditrice digitale ma qualcuno ha rimarcato che c’è molta differenza tra le due. “La qualità della Ferragni si vede anche in questa occasione… altro pianeta”, ha sottolineato un follower. Mentre Giulia ha scelto di trascorrere il Capodanno in montagna, Chiara è infatti rimasta a casa, come tutti gli italiani. Niente ciaspolate o bagni caldi in qualche meta esotica, la 33enne è rimasta a Milano.

La Ferragni ha annunciato sul suo account Instagram che trascorrerà il 31 dicembre nel suo appartamento milanese, in compagnia del marito Fedez e del figlio Leone, che a marzo compirà tre anni. Anche il giorno di Natale Chiara è rimasta accanto alla sua famiglia, ricevendo il plauso della maggior parte dei suoi seguaci.

Al momento in cui scriviamo Giulia De Lellis non ha ancora commentato l’ultima polemica che la riguarda. Qualche giorno fa era finita al centro della bufera per alcune idee regalo per Natale e frasi sulle donne che avevano lasciato tutti di stucco.