Giulia De Lellis e i regali di Natale: è bufera per la frase sulle donne

Giulia De Lellis ancora una volta al centro della scena. In parecchi non hanno apprezzato le ultime dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Damante. Su Instagram la 24enne di Pomezia ha condiviso una serie di stories nelle quali propone alcune idee regalo per il Natale in arrivo. Fin qui tutto bene se non fosse per il fatto che la De Lellis è scivolata in un discorso pieno di cliché e alquanto arcaico.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha esordito con delle idee da regalare ai suoceri e alle sorelle, per poi indirizzare il messaggio ai follower maschi, snocciolando tutta una serie di regali da fare a fidanzate di breve o lungo corso. Ed è così arrivata a pronunciare (e mettere per iscritto, con tanto di errore ortografico) una frase che ha lasciato tutti senza parole.

“Se poi la vostra fidanzata o vostra moglie merita un regalo un po’ più importante perché ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più..”, ha dichiarato Giulietta, consigliando spille e orecchini di un prestigioso brand francese. Una frase che ha scatenato la bufera sui social network.

“Che brezza medioevale le storie di Giulia De Lellis. Mi raccomando fate le brave altrimenti niente regalino”, ha commentato un utente. “Per fortuna non viviamo più nel Medioevo, non meritiamo un regalo solo per essere state bravi angeli del focolaio e siamo libere di desiderare ben altro di un uomo che ci regala cose per la casa”, ha aggiunto qualcun altro.

E poi ancora: “Grazie Giulia che ci ricordi sempre due cose importanti: che l’italiano è una lingua sopravvalutata e che le donne devono fare le brave, altrimenti gli uomini si inc****o”. E c’è chi non perdona proprio l’errore grammaticale di Giulia: “La vostra compagna. Compagna. Senza i. A tutti quei giovani che seguono influencer come questa che manco conosce le basi della grammatica, studiate, evolvetevi, fate la differenza. Non morite dietro allo schermo di uno smartphone”.

Al momento in cui scriviamo Giulia De Lellis non ha ancora replicato alle critiche. Questo è un periodo molto intenso per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. È appena rientrata da un viaggio di lavoro a Dubai ed è impegnata con le riprese del nuovo film di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer.