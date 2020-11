Elisabetta lo sfoggia da mesi al Grande Fratello Vip mentre le web influencer lo hanno scelto per una giornata in famiglia

Uno dei trend di questo inverno? Indubbiamente il cardigan atzeco! E a parlare chiaro è il fatto che questo capo sia stato scelto da due icone di stile come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Ma la prima a ostentare questo cardigan così particolare e stravagante è stata Elisabetta Gregoraci. Agli appassionati del Grande Fratello Vip non è infatti sfuggito il cardigan colorato e sgargiante dell’ex moglie di Briatore.

Nella Casa più spiata d’Italia Elisabetta Gregoraci sfoggia da mesi il cardigan atzeco di Alanui. Effetto kimono con cintura in vita, frange e un mix di motivi tra psichedelia e american flag, il cardigan etnico di Elisabetta fa parte della collezione 2018. La soubrette calabrese si è rivelata una vera e propria anticipatrice di tendenze. Il prezzo? Non alla portata di tutti: 2.300 euro.

Per una passeggiata a Milano con il figlio Leone Chiara Ferragni ha invece optato per il cardigan western dell’ultima collezione di Alanui. Il costo? All’incirca 1.700 euro. Un capo che abbinato a t-shirt e jeans neri, come fatto da Chiara, regala subito un tocco chic e allo stesso tempo glamour.

Anche Giulia De Lellis non ha resistito al fascino del cardigan esotico di Alanui e per un giro nel centro di Roma ha indossato quello nei colori bianco, nero e rosa, sempre con fantasia geometrica, bordo con frange e cintura. Il cardigan di Giulietta fa parte dell’ultima collezione del brand e costa 2.450 euro.

La storia dei cardigan Alanui

Alanui è un brand italiano, fondato nel 2016 dai fratelli Niccolò e Carlotta Oddi. Il nome significa “grande percorso” nella lingua hawaiana, ma i materiali usati e le lavorazioni sono tutte rigorosamente made in Italy. Il brand è nato con l’idea di rilanciare il cardigan come indumento pregiato e stiloso.

Tutto è iniziato con un cardigan oversize regalato da Nicolò a Carlotta, sua sorella. Da questo dono è partita l’idea di creare una linea unisex di maglieria preziosa, che possa essere il perfetto compagno di viaggio. Ogni cardigan vuole regalare una sensazione di benessere e protezione ed è creato con morbida lana e cashmere.

In una vecchia intervista a Esquire i fratelli Oddi hanno dichiarato:

“Un oggetto, un capo di lusso è qualcosa che dura per sempre, che è stato pensato, ideato, creato per accompagnarti, per seguirti. È quello che cerchiamo di trasmettere con i nostri cardigan. Le materie prime, l’artigianalità e l’esperienza sono certamente fondamentali”

Ogni cardigan è esclusivo, tanto che per realizzarlo ci vogliono almeno 15 ore. I capi ormai vengono usati per una sola stagione e poi buttati via, per lasciare spazio alle tendenze della nuova stagione, e così via. Al contrario Carlotta e Nicolò vogliono che i loro cardigan restino negli armadi di chi li acquista e che durino grazie alla qualità della lavorazione.