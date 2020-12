Giulia De Lellis torna a fare l’attrice: debutterà al cinema in un film

Procede a ritmo spedito la carriera di Giulia De Lellis. A cinque anni dalla partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conquistato il cuore di Andrea Damante e pure quello di tanti telespettatori, la 24enne è oggi una delle web influencer più affermate in Italia. Qualcuno l’ha addirittura definita l’erede di Chiara Ferragni. Oltre ad essere un’esperta di tendenza Giulietta è anche una testimonial pubblicitaria e un’attrice. Come spifferato da Giornalettismo in questi giorni la De Lellis è tornata sul set.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico, a quanto pare, è entrata nel cast di un nuovo film che vede protagonisti Fabio Volo e Nino Frassica. Le riprese si stanno svolgendo in questi mesi a Roma, dove la De Lellis è stata avvistata spesso. Al momento non è chiaro il titolo della pellicola ma sembra che Giulia indosserà i panni di se stessa.

Per Giulia De Lellis si tratta della seconda prova da attrice: qualche anno fa ha recitato nelle serie di Witty Una vita in bianco accanto agli attori di Un posto al sole Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Un’esperienza importante per Giulia, che in passato non ha nascosto la voglia di affermarsi come attrice e conduttrice.

Ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è contenta anche della sua avventura sui social network: su Instagram può contare sull’affetto di quasi cinque milioni di follower.

Un nuovo amore per Giulia De Lellis

È davvero un momento d’oro per Giulia De Lellis. Oltre al lavoro, che va avanti a ritmo spedito, la giovane ha trovato un nuovo amore. Archiviata la fallimentare storia d’amore con Andrea Damante, Giulia ha ricominciato accanto al rampollo Carlo Beretta, ex fiamma della modella brasiliana Dayane Mello.

I due hanno già conosciuto le rispettive famiglie e sognano la convivenza a Milano. Di recente Carlo ha omaggiato la fidanzata con un regalo alquanto stravagante: un fucile ricercatissimo e dall’ingente valore economico, serigrafato con il nome e il cognome di lei. Un dono all’altezza di Beretta, erede dell’omonima fabbrica di armi, una delle più antiche in Europa.