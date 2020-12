Svelati su Instagram i guadagni delle tre web influencer, tra le più in vista in Italia dopo l’esordio in tv

Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi star di Instagram. Grazie al lavoro da web influencer le tre – tutte partite dalla tv con Uomini e Donne e Grande Fratello – riescono ad ottenere compensi importanti. A fare i conti in tasca a Giulia, Rosa e Guendalina ci ha pensato Very Inutil People, che ha riportato la testimonianza di una giovane imprenditrice che ha contattato le tre influencer per sponsorizzare il suo neonato brand.

Questa ragazza ha poi divulgato le risposte dello staff delle dirette interessate sui social network, sollevando un vero e proprio polverone. C’è chi non vede nulla di male nel lavoro della web influencer e chi ha duramente criticato questa occupazione. Ma quanto guadagnano Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi? Stando alle indiscrezioni trapelate la più cara sarebbe l’ex fidanzata di Andrea Damante.

Pare che Giulietta chieda circa dieci mila euro a post o per tre storie consecutive. Rosa Perrotta, invece, non andrebbe oltre 2.5000 euro a storia e 3 mila a post. Più economica Guendalina Tavassi, che chiederebbe solo duemila euro a storia.

Numeri importanti, che rendono quello della web influencer un lavoro a tutti gli effetti. Molto probabilmente il prezzo dipende molto dalla popolarità del personaggio nonché dal numero dei follower. Giulia De Lellis può contare su quasi 5 milioni di follower e una popolarità non indifferente.

Qualcuno ha addirittura definito Giulietta l’erede di Chiara Ferragni. La De Lellis ha respinto il paragone ma è chiaro che sia sulla strada giusta, complice la sua enorme fama tra tv, social e gossip. Perché si sa che in un certo mondo anche il pettegolezzo aiuta e la vita privata di Giulia ha contribuito parecchio all’ascesa della 24enne.

Rosa Perrotta è invece seguita da soli 1.6 milioni di follower mentre appena 1.1 milioni per Guendalina Tavassi. Entrambe sono alle prese con dei momenti complicati: la Rosa è in crisi con il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto a Uomini e Donne, mentre alcuni video bollenti di Guendalina sono finiti in rete per colpa di un hacker.