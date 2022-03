Uomini e Donne, Costabile: l’ex di Gemma ha avuto un infarto, il racconto

Costabile Albore dopo Uomini e Donne ha avuto un infarto. Fortunatamente lui stesso oggi può raccontare cos’è accaduto. Una storia drammatica quella che racconta l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Un’esperienza terribile, preceduta da un gravissimo lutto. L’ex cavaliere del Trono Over racconta di aver anche perso sua sorella. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, Costabile svela di aver rischiato di morire negli scorsi mesi, a causa di un problema alle coronarie.

A distanza di pochissimo tempo, l’ex di Gemma si è ritrovato ad affrontare due difficili situazioni. Quando ha avuto l’infarto, Costabile è stato ricoverato per accertamenti in ospedale, dove le analisi hanno riportato dei valori sballati. Non solo, gli sono state rilevate le coronarie e le carotidi occluse: “Mi hanno messo quattro bypass”. Si è dovuto così sottoporre a ben due operazioni chirurgiche, a distanza di poco tempo. Questi interventi non sono stati semplici e il tutto si è trasformato, inevitabilmente, in una “esperienza di grande sofferenza”.

Secondo Costabile, ex del Trono Over, qualcuno lassù l’avrebbe aiutato. Ora sta cercando di recuperare le forze. Il tutto è accaduto dopo pochissimo tempo dalla morte di sua sorella. Una perdita che l’ha indubbiamente segnato. In questa intervista, Albore torna a parlare di Gemma Galgani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne fa sapere di non aver più sentito la dama torinese.

Sicuramente Gemma, non appena saprà della cosa, si metterà in contatto con lui. Costabile sta continuando a seguire le puntate del programma di Maria De Filippi, dove il pubblico ha notato una Galgani nell’ombra. La dama torinese non è più la sola e unica protagonista dello show. Bisognerà capire come si evolverà questa situazione.

Intanto, l’ex cavaliere crede che Gemma faccia sempre lo stesso errore: cercare di stare al centro dell’attenzione, in particolar modo, all’inizio di una frequentazione. Questo, secondo lui, è il periodo giusto per conoscersi e costruire le basi di un rapporto. Qualche mese fa, Costabile era stato al centro di un gossip. Si parlava di una sua presunta relazione con l’attrice Giusy Zenere.

Quest’ultima aveva raccontato al settimanale Nuovo di essersi scambiata un bacio passionale, molto lungo, con l’ex cavaliere del Trono Over. A smentire ci aveva pensato lo stesso Costabile, sempre sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. I due si trovavano a Sharm el-Sheikh, ma nulla di sentimentale li lega.