Uomini e Donne, così Maria spedisce a casa Roberta e Alessandro

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne regalano uno show dietro le quinte da Trono Classico. Il cavaliere tenta ancora di riconquistare la dama di Cassino e lo fa inseguendola nei corridoi, tentando anche di prendersi la ragione dopo lo sgradevole comportamento avuto con lei nei mesi scorsi e nella passata edizione. Oggi in studio Roberta spiega che dopo questo scontro dietro le quinte, avvenuto dopo la precedente registrazione, si sono sentiti al telefono.

Sebbene le anticipazioni segnalino che alla fine cede e lascia il programma con Alessandro, Di Padua cerca in questa puntata di tenere alto il suo muro. Lui si dice pronto ad aspettarla e a restare a guardare finché non l’avrà riconquistata. Intanto, Roberta pare volerlo ingelosire facendosi corteggiare da Gianluca, un nuovo cavaliere che lei stessa invita a ballare. Maria De Filippi cerca di smuovere Alessandro, ma senza risultati:

“Per come lei guarda Gianluca sembra una donna che vuole andare avanti dopo essere stata male, perché non vede niente di concreto da te. Se ti interessa perché non fai quello che ha fatto Alessio? Ti ha visto uscire con tutte. E tu arrivi a dire ‘non fare scendere nessuno perché mi interessa lei’. Ma questo è solo un pezzetto”

Gianni Sperti dà ragione alla conduttrice e lo invita a mostrarle che è davvero interessato. Vicinanza si aggrappa al fatto che Roberta non uscirebbe ora da Uomini e Donne con lui. Il cavaliere resta immobile, mentre tutti lo invitano a trovare un gesto importante per dimostrare in modo concreto il suo trasporto.

Maria prova a spronare anche Roberta a viversi questa storia fuori dal programma. A detta di molti telespettatori, la conduttrice si sarebbe stufata di questa situazione e starebbe invogliando i due ad andare via. De Filippi assicura di non trovare un filo logico in quello che fa Alessandro, ma crede che la trasmissione per Roberta sia il posto sbagliato per conoscerlo davvero. Forse questo fa capire il motivo per cui alla fine Di Padua cede e lascia il programma. Gianni fa lo stesso, cercando di invogliare entrambi ad andare via.

“Roberta non è che ti chiudiamo il portone se vai via, puoi tornare poi”, afferma Maria, probabilmente pensando che la dama stia evitando di uscire dal programma per la paura di non poterci tornare nel caso in cui andasse male con Alessandro. Roberta, però, crede di meritare qualcosa in più da un uomo per lasciare la trasmissione.

“Allora esci dal programma e le dici che la aspetti fuori”, continua De Filippi parlando con Alessandro. Per il pubblico è sempre più chiaro che Maria stia cercando di provocare Vicinanza per vedere se effettivamente è interessato a Roberta e lascerebbe il programma. E i suoi tentativi hanno dei risultati, visto che le anticipazioni segnalano l’uscita dal programma dei due nella registrazione successiva. Ora si comprende un po’ come mai Alessandro e Roberta alla fine prendano questa decisione.

Uomini e Donne, torna Ernesto: reazione Ida e la battuta per Barbara

Ernesto Russo, dopo aver lasciato la corte di Ida Platano, torna a essere un cavaliere, lo stesso ruolo che ha vestito in passato. La tronista lo riaccoglie in studio a braccia aperte, facendo notare che “è stato un signore” con lei. E sono tutti felici di rivederlo sedere nel parterre del Trono Over. “Con Barbara ci farei cinquanta sfumature di grigio”, assicura Ernesto, il quale indica varie dame a cui potrebbe essere interessato. Oggi decide di ballare con Aurora Tropea, in quanto lei gli aveva chiesto di restare nel parterre quando aveva lasciato la corte di Ida.