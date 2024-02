Uomini e Donne, così Ernesto asfalta Ida. La dolcezza di De Filippi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Ida Platano si ritrova al centro di situazioni complesse tra lacrime ed Ernesto Russo che non riesce a non dire la sua, in quanto è stato un suo corteggiatore. Quando ha capito che tra loro le cose non sarebbero mai andate e che lei era troppo presa da Mario, il cavaliere ha lasciato la sua corte e poi ha accettato di tornare nel Trono Over.

Ma facendo il punto della situazione, Ida siede al centro studio con Pierpaolo. L’esterna è andata bene, ma lui oggi in studio dichiara di averla vista a volte allontanarsi. Allo stesso tempo, ammette che anche lui ha deciso di prendere le distanze per evitare di andare oltre. Il tono accusatorio di Pierpaolo sembra infastidire Maria De Filippi, la quale cerca da lui altre reazioni legate a una possibile gelosia per Ida:

“Sta dicendo la stessa cosa: proprio per non andare oltre se n’è andata. Hai visto che ci sono due nuovi ragazzi? Poi c’è anche Mario che aleggia”

Interviene a UeD Ernesto, il quale vuole dire la sua sul percorso di Ida. Il cavaliere asfalta la tronista, per cui nutre comunque del bene. Ma, come tanti altri, Russo è certo che ormai Mario abbia conquistato il suo cuore e che gli altri corteggiatori non abbiano grandi chance:

“Hai voluto dare un contentino a lui. Io spero, per loro, che continuano a corteggiarti…Parliamo di Mario, poi non parlerò più di questo discorso… Penso che la sicurezza della tua scelta vada in base alla presenza di Mario. Essere la sostituzione di qualcuno… è un mio pensiero. No, non la sto offendendo. Io l’ho vista così”

Ida non prende questo intervento di Ernesto, che resta fermo nella sua posizione. Va poi in onda l’esterna di Sergio, che la Platano è andata dolcemente a trovare fuori dall’ospedale. Il corteggiatore sta vivendo una situazione dolorosa, in quanto la zia ha dei problemi di salute ed è ricoverata. Ida ha deciso di stargli vicino e in questa occasione lui si è lasciato andare a uno sfogo.

Piangendo, Sergio ha raccontato in esterna di avere un padre che non l’avrebbe mai voluto conoscere e che la zia ha assunto un po’ quel ruolo. Intanto, in studio Ernesto non trattiene le lacrime ricordando che nei mesi scorsi ha affrontato un lutto e che Ida non ha fatto lo stesso gesto per lui. La Platano si alza e corre ad abbracciarlo, ricordandogli che in quella occasione gli era stata vicina attraverso il telefono.

Lui ricambia felice l’abbraccio. Poi entra in studio Sergio, a cui Maria De Filippi con dolcezza chiede notizie di sua zia. Un altro gran bel gesto quello della conduttrice, che si è interessata alla questione così dolorosa per il corteggiatore. Sergio racconta che la zia sta meglio e ringrazia di fronte a tutti Ida per ciò che ha fatto per lui.

Non solo, spiega che la zia è così importante nella sua vita perché ha sempre creduto in lui, anche quando gli altri non lo facevano.

Uomini e Donne: Gianni vs Aurora, De Filippi vs Giancarlo

La puntata inizia con Aurora Tropea al centro studio. La dama viene messa sotto accusa da Gianni Sperti, il quale con Ida Platano fa notare che non ha mai creato una vera storia d’amore nel programma in questi anni. L’opinionista crede che la sua conoscenza con Franco non sia per lei importante.

Si torna a parlare di Giancarlo, il cui triste atteggiamento con Gemma Galgani nelle scorse puntate ha fatto particolarmente discutere. La dama si dice sconvolta dal fatto che dopo quanto accaduto sia ancora seduto nel parterre. Parlando, Giancarlo tenta di giustificarsi puntando su ciò che gli avrebbe detto di fare la redazione.

Questo infastidisce non poco Maria De Filippi, che chiarisce le cose: “Ah la redazione te l’ha imposto? Questa volta l’hai lasciato a Renata e Aurora, è una tua scelta”.

Uomini e Donne: Maria De Filippi coccola Beatriz

Continua il percorso di Brando, che sembra ancora lontano dalla scelta. Quando arriva Beatriz, Maria De Filippi cerca di farlo riflettere. La conduttrice vuole che capisca che la ragazza ha un certo tipo di carattere, che non potrà cambiare. Invece Brando tende sempre a cercare altro in lei, come se ciò che vede gli piace ma non abbastanza.

Come se vorrebbe che ci fosse qualcosa di diverso. Infatti, nei giorni scorsi la sua situazione è apparsa simile a quella che ha affrontato Federico Nicotera con Carola Carpanelli. Maria sembra tenerci molto a Beatriz, tanto che la aiuta a gestire la situazione e addirittura chiede la canzone Sinceramente di Annalisa per farla sorridere.

Insieme a Gianni Sperti, tutti ballano al centro studio. “Con il fisico che hai balla di più. Lui si sforzava, lei si vergogna”, afferma Maria, che vorrebbe vedere Beatriz lasciarsi andare. E la puntata continua a ruotare intorno a lei. Infatti, De Filippi quando manda in onda l’esterna di Brando e Raffaella cerca prima di rassicurare Beatriz.