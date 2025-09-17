Uomini e Donne, cosa ci fa Laura Chiatti in studio: l’anticipazione

Solo in queste ore esce fuori che una nota attrice era presente nella registrazione di ieri di Uomini e Donne. Ebbene sì, a quanto pare Laura Chiatti ha seguito da vicino le vicende legate al Trono Over e al Trono Classico, proprio il 16 settembre, quando i colpi di scena non sono di certo mancati. Ma come mai l’attrice, moglie di Marco Bocci, si trovava presente in studio? A dare la notizia in esclusiva è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

L’esperto di gossip ha fatto sapere: “Nel pubblico della registrazione di ieri era presente una nota attrice, Laura Chiatti”. Dunque, l’attrice si trovava tra gli spettatori in studio. Non si sa, però, come sia finita lì. È probabile che sia stata invitata direttamente da Maria De Filippi o che la moglie di Marco Bocci sia una fan accanita del dating show e abbia per questo deciso di seguire da vicino i vari colpi di scena della nuova registrazione. Ma c’è anche la probabilità che ci sia dietro un altro motivo, ancora più importante, che per il momento resta segreto.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione

In attesa di seguire le nuove puntate, che inizieranno ad andare in onda da lunedì 22 settembre 2025, De Filippi e i protagonisti del programma stanno andando avanti con le registrazioni. In quella di ieri, a creare scompiglio ci hanno pensato i volti di Temptation Island. Il Trono di Rosario Guglielmi, smascherato da Lucia Ilardi, è finito prima ancora di iniziare. Non solo, al centro studio Valerio, Ary e Sarah hanno nuovamente generato stupore per le scelte da loro prese.

Per quanto riguarda chi partecipa al programma, tutto è iniziato dal percorso della tronista Cristiana Anania, la quale ha creato una polemica per via di una Storia che il suo corteggiatore Jakub ha condiviso su Instagram. La ragazza continua a non fidarsi di lui e ad avere dei sospetti sulla sua voglia di visibilità. Flavio Ubirti, invece, ha portato in esterna Nicole, una nuova corteggiatrice.

Nel Trono Over, intanto, Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per prendere in giro Gemma Galgani, portandole un rotolone di scottex. Il motivo? La storica dama torinese sta accusando il colpo, piangendo, per la fine della sua conoscenza con Mario Lenti. Nel frattempo, lui continua a conoscere Magda. Invece, Federico Mastrostefano è uscito con Barbara De Santi e procede con Agnese De Pasquale e Rosanna Siino, la quale è scoppiata a piangere vedendole interagire con le altre.