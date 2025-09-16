Temptation Island, Valerio e Ary tornano insieme: a Uomini e Donne Sarah spiazza

Continua a regalare colpi di scena il triangolo amoroso composto da Sarah, Valerio e Ary di Temptation Island 2025. Questa volta, però, sembra esserci un finale, che lascia un po’ tutti senza parole. In particolare, a stupire non è più tanto il comportamento altalenante di lui, quanto la decisione presa dall’ex tentatrice. Intanto, ad avere la meglio sembrerebbe essere Sarah, la quale si fa da parte con il sorriso e fa anche bene!

Dopo quanto uscito fuori nella puntata speciale di Temptation Island e poi… e poi…, i tre volti hanno presto parte alla registrazione di Uomini e Donne di oggi. Maria De Filippi ha riportato questa storia sul piccolo schermo, per rivelare al pubblico di Canale 5 come stanno a oggi le cose. Mentre Rosario Guglielmi ha già abbandonato il Trono, smascherato da Lucia Ilardo, in tempi record, ecco che Valerio e Ary hanno sorpreso tutti, secondo le anticipazioni di Lollo Magazine.

I due, infatti, sono entrati nel famoso studio di Canale 5 insieme, come una coppia. Qui hanno dato l’annuncio, ovvero che hanno deciso di riprendere la loro relazione. Inizialmente, Maria De Filippi ha fatto sì che i due si confrontassero anche con Sarah, visto che Valerio ha mostrato la sua forte indecisione. Solo il fatto che quest’ultimo sia tornato più volte dall’ex fidanzata e addirittura abbia anche visto, secondo i vari racconti, una terza ragazza, tutti si erano complimentati con Ary per la sua decisione di chiudere definitivamente questo capitolo.

A quanto pare, l’ex tentatrice ha voluto andare oltre tutto questo e comprendere l’indecisione di Valerio, che ormai ha perso completamente il sostegno del pubblico. Con tutto il suo tempo, il ragazzo ci ha pensato un po’ e “ha deciso di scegliere Ary”, si legge tra le anticipazioni. L’ex tentatrice ha accettato di far parte di una scelta, dopo i vari ripensamenti del giovane. Non solo, è uscito fuori un altro particolare dettaglio. Fino a cinque giorni fa Valerio stava con Sarah.

Come ha dichiarato nella puntata speciale di ieri del reality show delle tentazioni Filippo Bisciglia, si fatica a capire le posizioni di questi tre ragazzi. Allo stesso tempo, è emerso che Sarah alla fine ha preso la notizia di questa relazione “abbastanza bene”. Dunque, sebbene fino a cinque giorni fa si trovava insieme all’ex fidanzato, ora serenamente le sta bene questo finale. E chissà che Valerio non cambierà ancora idea nei prossimi giorni. Ormai tutto è possibile e il pubblico si aspetta che effettivamente ciò possa accadere visti i precedenti.