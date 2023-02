Due ormai ex volti del Trono Over si dicono già pronti a mettere su famiglia e a realizzare così il loro grande sogno

Una coppia del Trono Over di Uomini e Donne appena nata è già pronta ad avere un figlio. Stiamo parlando di Pamela Fersini e Alessandro Sposito, i quali hanno lasciato il programma di Maria De Filippi sorprendendo tutti. Una coppia che ha decisamente scosso lo studio di Canale 5, in quanto pochi si sarebbero aspettati questo lieto fine. In particolare, a generare sospetti è sempre stato Alessandro, che però sembra nel tempo aver trovato in Pamela l’amore che diceva di voler avere nella sua vita.

Quando è avvenuta la scelta, in effetti, tanti telespettatori hanno messo in dubbio le parole dell’ormai ex cavaliere, che qualche giorno prima era stato protagonista di una strana segnalazione. Al contrario, Pamela ha subito conquistato il pubblico, dimostrando di voler avere una storia duratura con Alessandro. Ecco che ora entrambi si svelano nella loro prima intervista di coppia sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. L’ex dama ammette che Sposito ha tentato in tutti i modi di dimostrarle che da parte sua non c’era solo attrazione fisica.

La scelta a UeD per Pamela è stata una chiara conferma. Alessandro fa, invece, notare che durante la prima fase di conoscenza era lei a voler accelerare le cose. Oggi, avendo conosciuto meglio la donna, ha capito che doveva premere lui il piede sull’acceleratore. “Ci siamo ribaltati, la doppia velocità c’era ancora ma stavolta ero io a correre”, dichiara Sposito.

Durante la scelta, l’ex cavaliere ha fatto portare in studio un anello. Ma che significato ha per loro questo regalo? La coppia precisa che non si tratta di una proposta di matrimonio. Nonostante questo, resta comunque un gesto molto importante, nato per San Valentino. In questa fase dell’intervista, ecco che Alessandro e Pamela annunciano di essere già pronti ad avere un figlio.

Entrambi non hanno mai messo su famiglia. E questo è sempre stato un sogno per l’ex dama. Pamela oggi crede che Alessandro non solo sarà per un ottimo compagno, ma anche “un ottimo padre”. L’ex cavaliere non ci vuole neppure riflettere, questo è il desiderio di entrambi.

“I figli sono il mio desiderio più grande. Ho cresciuto i miei nipoti e vorrei averne di miei. Vorrei trasferire a loro le mie esperienze di vita. Vorrei vederli nascere e diventare grandi. So che anche Pamela ha questo grande progetto, ci siamo trovati d’accordo. Io sono pronto a farlo subito…”

Dunque, a breve potrebbe arrivare la lieta notizia! Prima, però, sembra che debbano accorciare le distanze. Pamela ha già consegnato una copia delle chiavi di casa sua ad Alessandro. Pare, però, che il progetto non sia quello di vivere nella città in cui si è stabilita lei, Bologna. Lei è una donna molto impegnata dal punto di vista lavorativo, ma Sposito non crede che per il momento sia un problema la distanza.

“Certo, alla lunga stanca per cui l’idea è vivere insieme”, precisa il discusso ex cavaliere del Trono Over. Quest’ultimo dovrebbe partire a breve per la Spagna e se lei non fosse stata d’accordo non l’avrebbe fatto. Al contrario, Pamela potrebbe addirittura raggiungerlo quando si starà stabilizzato. C’è un forte sentimento tra loro, ma entrambi preferiscono ancora non dirsi ‘ti amo’.

Inizieranno a viaggiare da Palma di Maiorca, il punto dove Alessandro del Trono Over dovrebbe stabilirsi per lavoro. Dopo di che, in futuro, vorrebbero organizzare una vacanza in Thailandia. Per Pamela oggi Alessandro rappresenta non solo la sua dolce metà, ma anche la sua spalla, il suo amico e il suo confidente.