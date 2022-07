By

Tra poche ore l’ex tronista di Maria De Filippi diventerà padre per la prima volta grazie alla compagna Violeta Mangrinan

Manca poco all’arrivo della piccola Gala, la prima figlia di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne. In questi nove mesi la gravidanza della compagna del personal trainer e modello italo-argentino è stata documentata sui social network in ogni più piccolo dettaglio. E così Violeta Mangrinan, prima di entrare nella clinica privata dove partorirà, ha condiviso con i suoi numerosi follower un piccolo imprevisto che ha turbato parecchio lei e la sua dolce metà.

L’ex star di Muyeres y hombres y viceversa – la versione spagnola di Uomini e Donne – ha confidato su Instagram che lei e Fabio Colloricchio sono molto tristi nonostante l’imminente nascita della loro primogenita. Violeta ha spiegato che tutto era pronto per l’arrivo della suocera Alicia, che vive in Italia con il marito. Quest’ultimo ha però contratto il Covid-19 e per questo la coppia dovrà rimandare di una settimana la partenza per la Spagna.

Dopo la partecipazione a Supervivientes – l’Isola dei Famosi made in Spain – Fabio Colloricchio ha infatti lasciato l’Italia e si è trasferito a Madrid, dove ha iniziato subito una convivenza con Violeta Mangrinan. L’influencer ha dunque spiegato ai suoi fan:

“La madre di Fabio ci ha chiamato piangendo. Non riusciva a smettere di piangere. Lei è risultata negativa al tampone mentre il marito è asintomatico ma per prassi non possono venire qui. Sabato 30 luglio è il suo compleanno e tutti speriamo che Gala arrivi proprio quel giorno”

Dunque per il parto della sua bambina Violeta Mangrinan dovrà fare a meno della suocera – con la quale ha instaurato un ottimo rapporto nonostante la lontananza – ma avrà sicuramente il sostegno di Fabio Colloricchio e della sua famiglia.

Lo scorso aprile Fabio Colloricchio – ex corteggiatore di Teresa Cilia e poi fidanzato di Nicole Mazzocato – ha dovuto fare i conti con un grave lutto: ha perso l’adorata nonna paterna che viveva in Argentina.

Chi è la fidanzata di Fabio Colloricchio

Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show. Archiviata l’esperienza in Honduras la coppia ha iniziato una convivenza a Madrid e ha poi allargato la famiglia.

Ironia della sorte, nascerà a luglio pure il figlio di Nicole Mazzocato – ex corteggiatrice e scelta di Colloricchio – oggi legata al calciatore del Pordenone Armando Anastasio. La coppia è unita da circa un anno.