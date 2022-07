Uomini e Donne, la fidanzata di Fabio Colloricchio: 1900 euro per partorire!

Violeta Mangrinan non vuole badare a spese per la nascita della sua primogenita, prevista per la fine di luglio

Manca poco all’arrivo della piccola Gala, la figlia che l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio aspetta dalla compagna Violeta Mangrinan. I due si sono conosciuti nel 2019 a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, e oggi stanno per allargare la famiglia. L’influencer e modella spagnola – ex protagonista del programma iberico Muyeres y hombres y viceversa – ha documentato tutta la sua gravidanza sui social network. E sempre via Instagram ha svelato dettagli curiosi sul parto, che è previsto per la fine di luglio.

Violeta Mangrinan ha spiegato ai suoi follower che vuole dare alla luce la sua primogenita nel migliore dei modi, con tutti i comfort possibili e per questo ha deciso di sborsare una ingente somma di denaro. Con l’appoggio di Fabio Colloricchio Violeta ha affittato una stanza privata presso una clinica esclusiva di Madrid, la Monteprincipe di Boadilla. Qui la Mangrinan è stata seguita per tutti i nove mesi della gestazione.

La confessione di Violeta Mangrinan

Alla modica cifra di 1900 euro Violeta si è assicurata una camera spaziosa, con all’interno una grande vasca, insieme ad altri privilegi e l’assistenza di un’ostetrica personale un mese prima del parto e ovviamente nel giorno della nascita della bambina. “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha spiegato la Mangrinan che, come ogni mamma in attesa, è in ansia per tutto quello che accadrà a breve.

L’ultimo controllo con il ginecologo è andato nel migliore dei modi e la giovane ha conosciuto l’ostetrica che la seguirà in queste ultime settimane col pancione. Il medico di Violeta ha sconsigliato alla 28enne di mangiare la placenta dopo il parto: la Mangrinan era pronta a seguire la moda delle star di Hollywood ma alla fine, dietro consiglio medico, ha preferito archiviare l’idea. Userà dunque l’organo come fertilizzante per il suo giardino.

La clinica privata di Monteprincipe dove partorirà Violeta Mangrinan dispone di stanze specifiche affinché la maternità sia vissuta nel modo più speciale e naturale possibile. In ogni camera è presente una vasca da utilizzare prima o dopo il parto insieme ad altri materiali utili per il travaglio come: palla da pilates, sgabelli, cuscini.