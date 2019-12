Lorella Boccia bacchetta Fabio Colloricchio a Rivelo per le dichiarazioni su Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio è stato ospite di Rivelo, nella puntata in onda su Real Time giovedì 26 dicembre. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato a lungo della sua relazione con Nicole Mazzocato e della recente esperienza all’Isola dei Famosi spagnola. Dove si è innamorato di Violeta Mangrinan e ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti sull’ex fidanzata, tanto da beccarsi una diffida. Nel programma di Lorella Boccia l’italo-argentino ha provato a difendersi, assicurando che non ha mai avuto intenzione di sparlare della sua ex corteggiatrice. Ma la padrona di casa ha trovato il suo ospite piuttosto contraddittorio e nel corso dell’intervista non ha potuto fare a meno di rimproverarlo più di una volta.

Lorella Boccia punta il dito contro Fabio Colloricchio a Rivelo: “Parac..o”

“Le parole che hai detto su Nicole non sono state per niente rispettose nei suoi confronti. Quando hai fatto l’amore davanti alle telecamere con Violeta non hai pensato alla tua ex? Non è mai facile per un’ex vedere certe cose”, ha premesso Lorella Boccia a Fabio Colloricchio. Quest’ultimo ha provato a dare le sue spiegazioni ma non sono piaciute più di tanto alla conduttrice di Rivelo. “Sei un parac..o! Sei contraddittorio! Cerca di essere onesto per una volta”, ha replicato la moglie di Niccolò Presta. Una reazione che non è sfuggita al pubblico della trasmissione: su Twitter c’è chi ha apprezzato il comportamento di Lorella e chi invece l’ha ritenuto troppo duro.

Fabio Colloricchio spiega perché ha litigato con Francesco Monte

Tra un aneddoto e una confidenza, Fabio Colloricchio ha rivelato il motivo per il quale ha litigato con Francesco Monte qualche anno fa. Il pugliese e il fratello Stefano abitavano a Roma nello stesso palazzo di Fabio e Nicole e insieme ad altre persone avevano formato una bella comitiva (della quale faceva parte pure Cecilia Rodriguez). Francesco e Stefano hanno però spifferato a Colloricchio di un presunto tradimento della Mazzocato. “Mi hanno raccontato addirittura chi era la persona in questione ma nonostante tutto io ho deciso di tornare con Nicole e questo ha portato inevitabilmente ad un litigio con Francesco. Ora però ci siamo rivisti e ci siamo chiariti”, ha spiegato l’italo-argentino.