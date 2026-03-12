Uomini e Donne, Claudia Lenti rompe il silenzio su papà Mario e Cinzia: “Un accordo? Cosa so”

A Uomini e Donne gli Over più discussi, attualmente, sono Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due finiscono spesso sotto le luci dei riflettori e vengono accusati di avere un accordo. Il loro atteggiamento nel programma e fuori insospettisce. In particolare, lui finisce sempre sotto gli attacchi di tutti, soprattutto per via del suo modo di illudere Gemma Galgani. Non è di certo un personaggio molto amato, sia in studio che dal pubblico. Cinzia, ultimamente, sta ricevendo più critiche che complimenti.

Il suo discutibile atteggiamento sta facendo innervosire anche Maria De Filippi, la quale appare spesso infastidita dalle sue posizioni. Ora a parlare ci pensa Claudia Lenti, la figlia di Mario ed ex dama del Trono Over, oggi felicemente fidanzata. Parla della questione tramite un’intervista per Casa Lollo, dove racconta:

“Io so tutto. Sapevo già che sentiva con Cinzia. A papà è sempre piaciuta. Gli piace tutt’ora, non ha chiuso la conoscenza perché non gli piace. Lei è una bellissima donna, è un po’ femme fatale e questo piace molto agli uomini e questo può allontanare”

Mario le ha poi raccontato che lei ha chiesto di uscire dal programma e per questo si aspettava “un epilogo differente”. Allo stesso tempo, però, per suo padre l’intimità rappresenta un tassello importante. “Se la prima, la seconda, la terza una si tira indietro c’è qualcosa che non va”, fa notare Claudia. Sembra, dunque, che la Paolini non voglia ancora lasciarsi andare fisicamente con Mario, ma in studio dice di vederlo come l’uomo della sua vita. L’ex dama la pensa esattamente come il padre e anche lei avrebbe, per questi motivi, dubbi ad andare via dalla trasmissione con un’altra persona.

Claudia smentisce qualsiasi accordo. “Ma papà a mala pena riesce ad andare lì. Accordo di cosa? Papà non ha bisogno, ha 72 anni”, spiega la Lenti. Quest’ultima fa notare che questo sarebbe possibile se il protagonista fosse una persona più giovane e non nel caso di suo padre, che sembra non aver bisogno di popolarità, come molti pensano. Anzi, Claudia ci tiene a far notare che suo padre non mente nel programma, che si comporta come farebbe fuori.

“Se uno volesse prendere accordi lo farebbe per risultare positiva, non scomoda”, continua l’ex dama del Trono Over, difendendo il padre. Molti, però, ritengono che, al contrario, in questi programmi spesso si riesce a raggiungere popolarità essendo un personaggio scomodo, del quale si parla tanto. Nonostante ciò, Claudia crede che suo padre, se avesse studiato un piano, avrebbe cercato di risultato simpatico e tranquillo agli occhi del pubblico, andando anche contro gli opinionisti.

Il dubbio, invece, crede che possa venire su Cinzia, la quale ha sempre portato avanti un “lascia e prendi”. Non si espone più di tanto, tanto che si concentra sul fatto che suo padre è davvero interessato alla dama. Cosa pensa, invece, degli attacchi che Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne in questi giorni hanno riservato a entrambi?

“Loro devono fare il loro lavoro, ma sono un po’ forti a volte. Sono d’accordo con Cinzia. Capisco che abbiano un ruolo, ma c’è modo e modo, sempre nel rispetto delle persone”

Trova, intanto, che la padronanza di linguaggio di Cinzia sia “invidiabile”. Dopo quanto accaduto nelle nuove registrazioni, Claudia assicura oggi che la conoscenza tra Cinzia e Mario è al momento finita. L’ex dama non esclude che possa riprendere il tutto.