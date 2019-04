Uomini e Donne, Claudia Dionigi si racconta ai fan: i retroscena inediti sulla puntata della scelta di Lorenzo

Tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi le cose non potrebbero andare meglio dopo Uomini e Donne. I due, una volta lasciato il programma di Maria De Filippi, hanno pure deciso di andare subito a vivere insieme. Essendo molto amati dal pubblico, inoltre, Claudia e Lorenzo godono anche di un discreto seguito sui social. Per questo motivo, quotidianamente, la coppia si tiene in contatto con i propri follower, mostrando a quest’ultimi momenti di vita privata e svelando in anteprima nuovi progetti e idee per il futuro. In queste ore, per esempio, su Instagram Claudia Dionigi ha dato ai suoi fan la possibilità di farle domande inerenti la sua vita sentimentale, lavorativa e/o riguardanti il suo percorso a Uomini e Donne e, uno ad uno, ha cercato di rispondere a tutti.

Tra le persone che hanno scritto a Claudia c’è stato qualcuno che le ha chiesto di parlare del giorno della scelta. Come ha reagito quando ha saputo che Lorenzo Riccardi era intenzionato a lasciare Uomini e Donne con lei? L’ex corteggiatrice, sui social, ha raccontato di essersi messa a piangere quando la redazione le ha comunicato la scelta di Lorenzo. Accanto alla Dionigi c’erano familiari ed amici che, vedendola in lacrime, si sono stretti intorno a lei e l’hanno abbracciata. Il momento non si è visto in TV perché, come ha spiegato la romana, la scena è stata tagliata dalla produzione.

Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia sempre più innamorati

Gli attimi più belli della scelta di Lorenzo, oggi, sono ancora impressi nella mente (e nel cuore) di Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice del Trono Classico, sempre sul suo profilo Instagram, ha dichiarato di essere molto felice in questo momento. Lei e Lorenzo sono innamorati più di prima, la loro convivenza procede a gonfie vele e i progetti per il futuro sono tanti.