Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta? Il pancino c’è, lei spiega perché

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventeranno genitori? La domanda circola da tempo a fasi alterne: nelle scorse ore è tornata a farsi tambureggiante tra i fan della coppia sbocciata negli studi televisivi di Uomini e Donne. Motivo? L’ex corteggiatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si è mostrata in costume. Subito diversi suoi ‘seguaci’ hanno notato delle rotondità sospette, ipotizzando una possibile gravidanza. Ebbene? Come stanno le cose? A fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Dionigi, rispondendo a diversi commenti.

Quando in diversi commenti sotto al post ha cominciato a serpeggiare l’ipotesi che Claudia fosse in dolce attesa, è intervenuta la diretta interessata che non ha negato di aver messo su qualche chiletto e un poco di pancina, ma ha smentito di essere essere incinta. Il motivo del suo lieve aumento di peso lo ha spiegato lei stessa, in modo alquanto simpatico, alla romana: “No, non sono in dolce attesa. Semplicemente mi sto sfondando di cibo perché mi piace magna”. Dall’altro lato ha precisato che “sarebbe bellissimo” se fosse rimasta incinta ma che al momento no, non c’è alcun bebè in arrivo.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi non conoscono crisi: la storia procede a gonfie vele

La Dionigi e Lorenzo stanno assieme da circa due anni. Trattasi di una delle poche coppie di Uomini e Donne che è riuscita ad imbastire un legame solido e duraturo una volta finito il programma di Canale Cinque. All’epoca della scelta del tronista, Claudia se la dovette vedere con Giulia Cavaglià, altra corteggiatrice che aveva interessato parecchio Riccardi. Alla fine, però, il ‘Cobra’, suo simpatico soprannome, ha guardato negli occhi la Dionigi e si è tolto ogni dubbio.

Scelta più che azzeccata con il senno di poi, visto che la coppia sembra non conoscere crisi. Ora non resta che attendere ulteriori novità circa la love story. Anche perché, forse, l’attesa di tali novità potrebbe non essere poi tanto lunga: sia Lorenzo sia Claudia hanno infatti più volte espresso il desiderio di sposarsi e di mettere su famiglia. E chissà che a breve non arrivi qualche lieto annuncio…